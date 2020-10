Streik im öffentlichen Dienst : Sieben Kitas und das Straßenverkehrsamt betroffen

Städteregion Aachen Insgesamt sieben Kindertagesstätten der Städteregion und das Straßenverkehrsamt sind am Mittwoch von Warnstreiks im öffentlichen Dienst betroffen.

Die Gewerkschaften Verdi, Komba und der DBB Beamtenbund haben zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. „Es kommt nach jetzigen Erkenntnissen vor allem im Bereich der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes zu Einschränkungen. Hier können voraussichtlich nicht alle Kunden wie geplant bedient werden“, heißt es in einer Mitteilung der Städteregion Aachen von Dienstagabend. Die Führerscheinstelle sei nicht betroffen.

Auch in den Kindertagesstätten sei mit Einschränkungen zu rechnen. Betroffen sind den Angaben nach sieben Einrichtungen des Jugendamtsbereichs der Städteregion Aachen:

Baesweiler:

Roetgen

Simmerath

Aachen:

Ein Notbetrieb könne nur in dringenden Fällen gewährleistet werden, beispielsweise dann, wenn beide Eltern berufstätig sind. Eine Betreuung in einer anderen Kita sei aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht möglich. In allen anderen Kitas der Städteregion Aachen soll der Betrieb normal stattfinden.