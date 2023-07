Ausbau läuft : Sichere Stellplätze fürs Rad sind in Aachen rar – noch

Überdacht, aber auch sicher? Nicht nur am Bahnhof Rothe Erde gibt es Bike-and-Ride-Anlagen. Foto: Robert Esser

Aachen Bis das Fahrradparkhaus am Bahnhof Rothe Erde steht, gehen noch einige Jahre ins Land. Auch darüber hinaus gibt es Pläne, die sicheren Abstellmöglichkeiten gerade auch für teure E-Bikes auszubauen. Wie ist der Status quo in Aachen? Ein Überblick.

Wer öfters mit dem Fahrrad in Aachen unterwegs ist, dem ist die Suche nach dem nächsten Fahrradbügel bestens bekannt. In der Innenstadt sind die Bügel mitunter rar, vor allem wenn Events wie Stadtglühen, September Special und auch der Aachener Weihnachtsmarkt zahlreiche Menschen mit dem Zweirad in die City lockt. Wer dann noch einen sicheren Ort für das wertvolle E-Bike sucht, für das man schon mal locker 3000 Euro und mehr ausgibt, hat noch deutlich weniger Optionen.

Es ist ein Problem, das der Stadt Aachen bestens bekannt ist. Die Verwaltung erhalte „vermehrt Anfragen zu gesicherten Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern“, teilt Stefan Herrmann vom städtischen Presseamt auf Anfrage mit. Der Bedarf scheint zu wachsen. Und die Stadt reagiert.

Wie berichtet, soll am Bahnhof Rothe Erde ein Parkhaus entstehen, in dem 472 sichere Stellplätze fürs Fahrrad vorgesehen sind. Bis Ende 2026 soll der Bau beginnen. Deutlich näher am Horizont zeichnet sich die Inbetriebnahme mehrerer Fahrradboxen ab, für die unter der Federführung von Stadt Aachen und Apag derzeit ein Testbetrieb läuft. An der Schanz, am Büchel und an der Brabantstraße im Frankenberger Viertel stehen dann in überdachten Boxen insgesamt 56 sichere Stellplätze zur Verfügung.

Auch darüber hinaus gibt es Pläne für Abstellflächen, deren Umsetzung sich größtenteils bereits in den letzten Zügen befinde, sagt Apag-Sprecher Paul Heesel. Insgesamt 103 Abstellanlagen sind demnach in den Parkhäusern Rathaus (20 Stellplätze), Galeria Kaufhof/City (57) und Adalbertsteinweg (26) geplant. Weitere 32 Stellplätze sind für den Parkplatz am Franziskushospital vorgesehen. Das wäre ein deutlicher Sprung nach vorne. Bislang bietet die Apag gegen Gebühr 13 sichere Stellplätze für Fahrräder im Parkhaus Galeria Kaufhof/City an der Wirichsbongardstraße an. Die Auslastung dieses Pilotprojekts ist laut Heesel „durchwachsen, wurde aber bisher seitens der Apag auch nicht beworben“.

Abschließbare Fahrradboxen gibt es am Bahnhof Eilendorf schon seit 2009. Betrieben und vermietet werden sie von der Wabe. Wer eine Box mietet, erhält einen Schlüssel und kann sein Rad jederzeit dort einschließen. Nach Auskunft von Frank Schallenberg, Leiter der Radstation, wird dieses Angebot „sehr wechselhaft“ angenommen. Von acht Boxen (vier in Richtung Aachen, vier in Richtung Köln) seien derzeit drei vermietet.

Abschließbar: An der Brabantstraße steht schon seit einigen Monaten eine Fahrradbox. Für diese und andere Anlagen läuft derzeit ein Testbetrieb. Foto: MHA/Harald Krömer