Missbrauch im Bistum Aachen : Der Pfarrer, der sein Opfer noch auf dessen Hochzeit verfolgte

Die Kirche St. Martin in Selfkant-Hillensberg: Dort war Martin Hostenbach zwischen 1938 und 1950 Pfarrer und missbrauchte immer wieder Jungen. Foto: MHA/Marlon Gego

Geilenkirchen/Gangelt/Selfkant Die Fälle Besgen, Nieten und Hostenbach: Unsere Zeitung nennt die Namen von drei weiteren verstorbenen Geistlichen, die im Bistum Aachen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben.

Von Oliver Schmetz und Marlon Gego

Leonhard Meurer, Hans-Dieter Iven, Hans Peter Menke, Ernst Wissemann, Josef Bayer: Die Namen von fünf verstorbenen Geistlichen, die im Bistum Aachen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben, hat unsere Zeitung in den vergangenen knapp zwei Monaten veröffentlicht. Die Namen – und die Geschichten der Täter und ihrer Opfer, die dahinter stehen.

Aachens Bischof Helmut Dieser wollte ursprünglich erst im kommenden Herbst einen ersten Täternamen veröffentlichen. Nach dem Bericht unserer Zeitung über die Taten des Leonhard Meurer rang er sich dazu durch, mit Dieter Wintz einen weiteren Priester als Sexualstraftäter zu benennen. Danach schwieg das Bistum wieder. Macht sechs Namen. Sechs von mindestens 100 Geistlichen, die seit 1930 im Bistum Aachen als Sexualstraftäter oder Tatverdächtige aufgefallen und deren Opfer vom Bistum anerkannt worden sind.

Johannes Besgen, Paul Nieten und Martin Hostenbach: Heute veröffentlicht unsere Zeitung drei weitere Namen und – soweit bekannt – die Geschichten dieser Täter und ihrer Opfer.

1.) Pfarrer Johannes Besgen

Als der Kaplan zum ersten Mal in seine Hose fasste, war Michael T. zehn Jahre alt. Michael T. war gerade Messdiener geworden, der Kaplan hieß Johannes Besgen, gerade erst neu angekommen in der Gemeinde St. Mariä Hinmmelfahrt in Geilenkirchen. Tatort war die Kaplanei, das Wohnzimmer des Täters, in dem die Messdiener Zigarren rauchen und Messwein trinken durften. Dort nahm Kaplan Besgen den Messdiener T. auf den Schoß und griff ihm in die Hose. Und hatte danach einen Fleck auf seiner Hose. „Ich weiß noch, dass ich ihm gesagt habe, dass seine Hose stinkt“, sagt Michael T. Und er erinnert sich daran, dass sich der Kaplan immer wünschte, dass die Messdiener kurze Hosen tragen.

So fing im Jahr 1963 das an, was bei Michael T. danach irgendwann Angstzustände, Panikattacken und viel später im Leben einen regelrechten psychischen Zusammenbruch verursachte. Etwa fünf Jahre lang wurde der Heranwachsende missbraucht, in den ersten zwei Jahren relativ häufig, wie er sagt. Etwa ein Mal pro Monat.

Pfarrer Johannes Besgen: Als Kaplan in Geilenkirchen missbrauchte er einen Jungen. Später war er jahrzehntelang in Kreuzau-Obermaubach und -Untermaubach eingesetzt. Foto: ZVA/Anneliese Lauscher

Der Kaplan ging im Elternhaus des Jungen ein und aus, brachte Kuchen mit, suchte Kontakt vor allem zur Mutter. Besgen war in der Gemeinde beliebt, ein geselliger Typ, erzählte gerne Witze. Die Mutter war stolz, dass er sich ihres Jungen annahm. Es war eine streng katholische Familie, ein enger Kontakt zum Kaplan war etwas Besonderes.

Wie eng der Kontakt tatsächlich war, hat Michael T. seinen Eltern nie erzählt. Besgen nahm den Messdiener mit auf Ausflüge in die Eifel, auf abgelegenen Strecken lernte der Junge auf dem Schoß des Kaplans das Autofahren. Auf Spaziergängen wurde sehr oft über sexuelle Dinge gesprochen. Besgen fragte, was die Jungs so machen. Was mit Mädchen sei. Und dann wollte er immer auf den Mund geküsst werden. „Das fand ich furchtbar“, erinnert sich T.

Als Michael T. 13 war, nahm Besgen ihn sogar mit auf eine Urlaubsreise durch halb Europa. Übernachtet wurde fast nur in Klöstern, der Kaplan schlief mit dem Messdiener in einem Bett, Anstoß nahm daran niemand. Und als in einem Hotel einmal Fragen gestellt wurden, gab Besgen den Jungen als seinen Neffen aus.

Der sexuelle Missbrauch nahm ab, je älter Michael T. wurde – auch weil der Heranwachsende sich in der Pubertät zunehmend wehrte. „Ich bin nie penetriert worden, Gott sei Dank“, sagt er heute. Als Johannes Besgen 1967 nach Alsdorf versetzt wurde, um dort in der Gemeinde Christus König in Busch eine Pfarrerstelle anzutreten, schenkte er dem mittlerweile 15-Jährigen ein Mofa, damit dieser ihn weiter besuchen konnte. Aber Michael T. rebellierte zunehmend gegen die Übergriffe, und kurz darauf eskalierte der Konflikt auf einem Feldweg bei Teveren, wo der Pfarrer den Jugendlichen abpasste. Besgen wollte ihn mit Gewalt zu Küssen auf den Mund zwingen, es gab einen Ringkampf, schließlich trat T. dem Pfarrer in den Unterleib.

Doch auch danach versuchte Besgen immer wieder, Kontakt aufzunehmen, gab nicht auf, stellte dem mittlerweile jungen Mann weiter nach. Viele Jahre später, als T. heiratete, tauchte der Pfarrer inmitten der Hochzeitsgesellschaft auf. Auch zu seinem 30. Geburtstag stand er plötzlich vor der Tür. „Da bin ich ausgerastet und ins Schlafzimmer geflohen“, erinnert sich T.

St. Mariä Himmelfahrt im Geilenkirchener Stadtzentrum: Als Johannes Besgen in den 60er Jahren dort Kaplan war, missbrauchte er dort mindestens einen Jungen. Foto: MHA/Marlon Gego

Johannes Besgen blieb nicht lange in Alsdorf. 1971 wurde er Pfarrer an St. Brigida in Kreuzau-Untermaubach, 1978 außerdem Pfarradministrator an St. Appollinaris in Kreuzau-Obermaubach. In beiden Pfarren blieb er bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 2007. Außerdem unterrichtete er als Religionslehrer am Gymnasium in Düren und an der Realschule in Kreuzau. Vor seiner Zeit in Geilenkirchen war Besgen nach seiner Priesterweihe im Jahr 1953 als Kaplan in St. Michael in Mönchengladbach-Holt tätig gewesen.

Gab es weitere Opfer? Michael T. ist sich sicher, dass er einen „Vorgänger“ hatte. Besgen sei mit ihm zu dessen Haus nach Hückelhoven-Doveren gefahren, sei aber nicht eingelassen worden. Und er sei davon überzeugt, sagt T., dass es noch weitere Betroffene geben müsse.

Michael T. geriet mit 16 etwas aus der Spur, wie er heute sagt, blieb in der Schule sitzen, bekam erste Panikattacken. Kontakt zu Mädchen entwickelte er viel später als seine Freunde. Mit 43 Jahren erlitt er einen psychischen Zusammenbruch, traute sich nicht mehr vor die Tür. Erst vor drei Jahren kam er auf die Idee, dass seine psychischen Probleme mit dem damaligen Missbrauch zusammenhängen. „Heute bin ich überzeugt, dass deshalb auch meine Ehe in die Brüche gegangen ist“, sagt er. Die katholische Kirche hat sein erlittenes Leid anerkannt. Nach drei Anträgen hat ihm die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) der Bischofskonferenz insgesamt 10.000 Euro zugesprochen.

2013 feierte Johannes Besgen sein Diamantenes Priesterjubiläum. Unsere Zeitung berichtete damals, dass er „mit strahlenden Augen von seiner Tätigkeit als Religionslehrer“ erzählt habe, „von den vielen Kindern und Jugendlichen, die er unterrichtet und mit denen er Ausflüge unternommen hat“. Als Besgen 2017 starb, betonten seine Pfarren in Unter- und Obermaubau in einem Nachruf: „Junge Menschen zu Jesus Christus hinzuführen, war zeitlebens sein Anliegen.“

2.) Pfarrer Paul Nieten

Seine erste Stelle als Pfarrer trat Paul Nieten während des Krieges an, vom Norden des Bistums Aachen wurde er 1943 ganz in den Süden nach Kronenburg versetzt, das heute zur Gemeinde Dahlem gehört, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Kronenburg liegt oberhalb der Kyll auf 533 Metern, das Dorf hat sich seinen mittelalterlichen Charakter bis heute bewahrt. Nieten machte sich als Leiter der Pfarrgemeinde St. Johann Baptist schnell einen guten Namen, seine Tagebuchaufzeichnungen aus den letzten Kriegsmonaten wurden später veröffentlicht.

Pfarrer Paul Nieten: Als verurteiler Sexualstraftäter war er bis zu seinem Tod Seelsorger in Gangelt-Birgden und Geilenkirchen-Grotenrath. Foto: grafik

Nieten leitete in den 50er Jahren in Kronenburg einen Singkreis, zu dem auch zwei Mädchen gehörten, die Nieten sich als Opfer ausgesucht hatte. Beide Mädchen berührte er wiederholt im Intimbereich und an den Brüsten. Die Polizei leitete 1955 Ermittlungen gegen Nieten ein. Im selben Jahr kam es zu einem Strafprozess gegen den damals 53 Jahre alten Pfarrer, in dem er zu neun Monaten Haft wegen „Unzucht mit Kindern“ verurteilt wurde, wie es damals hieß. Das Gericht, vermutlich das Amtsgericht Gemünd, hielt dem Pfarrer seinerzeit sein Geständnis ebenso zu Gute wie sein „im Übrigen vorbildliches Verhalten“.

So steht es im Missbrauchsgutachten des Bistums Aachen, der Fall Nieten ist im „Beispielfall Nr. 8“ vollständig anonymisiert zusammengefasst. In den Personalverzeichnissen des Bistums lässt sich nachvollziehen, dass er noch vor Beginn des Strafprozesses beurlaubt und in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde, obwohl seine Schwester sich in Kronenburg für einen Verbleib von Nieten stark machte. Allerdings half er gelegentlich in der Pfarrgemeinde St. Antonius in Eschweiler-Bergrath aus.

Nur 17 Monate nach seiner Verurteilung wurde Nietens Ruhestand rückgängig gemacht, Generalvikar Hermann Müssener und Bischof Johannes Pohlschneider schickten den vorbestraften Geistlichen als Pfarrer in die Gemeinde St. Urbanus in Gangelt-Birgden. Sein Engagement dort sollte vorerst nur neun Jahre dauern, dann wurde Nieten erneut versetzt, diesmal nur ein paar Kilometer südlich: Er wurde Pfarrer in St. Cornelius in Geilenkirchen-Grotenrath.

St. Urbanus in Gangelt-Birgden: Nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs zweier Mädchen 1955 wurde Paul Nieten dort Pfarrer. Foto: MHA/Marlon Gego

Die Autoren des Missbrauchsgutachtens deuten zwischen den Zeilen an, dass ein erneuter Übergriff des Geistlichen der Auslöser für die Versetzung gewesen sein könnte. Laut den spärlichen únd vermutlich „gesäuberten Akten“, wie es im Gutachten heißt, habe Generalvikar Müssener handschriftlich niedergelegt, Nieten könne nicht in Birgden bleiben, weil er „unfähig“ sei. Dennoch habe er ihn umgehend mit der Leitung von St. Cornelius beauftragt.

1971 ging Nieten, Jahrgang 1903, in den Ruhestand, blieb aber interimsweise Leiter von St. Cornelius. Erst als dort 1975 ein neuer Pfarrer kam, ging er zurück nach St. Urbanus in Gangelt-Birgden und half dort, von seiner Parkinson-Krankheit schwer gezeichnet, bis zu seinem Tod im Jahre 1979 aus.

In den vorhanden Akten hatten sich keine eindeutigen Hinweise auf weitere sexuelle Übergriffe des Pfarrers ergeben, dies geschah erst 2011: Ein alter Mann habe dem Bistum Aachen damals mitgeteilt, dass er als elfjähriger Junge vom damaligen Kaplan Nieten missbraucht worden sei. Seine Kaplanszeit hatte Nieten zwischen 1933 und 1943 in Kempen, in St. Joseph in Mönchengladbach, St. Antonius in Krefeld und St. Sebastian in Nettetal-Lobberich verbracht.

3.) Pfarrer Martin Hostenbach

Der Schneider in Hillensberg wusste, dass man Jungen am besten nicht allein zu Pfarrer Hostenbach schickte. Die Auslieferung der geschneiderten Waren übernahm im Dorf eigentlich immer sein Sohn, doch wenn der Schneider etwas für den Pfarrer genäht hatte und die Waren ausgeliefert werden mussten, schickte er immer auch die ältere Schwester mit.

Pfarrer Martin Hostenbach: Nach einer Verurteilung 1950 wurde er als einer der wenigen im Bistum Aachen bekanntgewordenen Sexualstraftäter nie mehr in der Seelsorge oder anderen Bereichen eingesetzt. Er starb in einem Kloster in Holland. Foto: grafik

Martin Hostenbach, Jahrgang 1890, war 1938 als Pfarrer in die Gemeinde St. Michael in Selfkant-Hillensberg gekommen, und bald nach seiner Ankunft verbreiteten sich Gerüchte darüber, dass Hostenbach die Nähe von minderjährigen Jungen suchte. Wie in vielen anderen Fällen wussten im Dorf viele Bescheid; aber niemand unternahm etwas. Es ging ja um den Pfarrer.

Hostenbach missbrauchte wahrscheinlich schon vor dem Krieg, sicher aber während des Krieges Jungen in Hillensberg. Die Zahl seiner Opfer aus dieser Zeit ist nie bekannt geworden. Als Hostenbach nach dem Krieg in einem niederländischen Lager übergriffig wurde, verurteilte ihn 1950 ein niederländisches Gericht. Die Unterlagen existieren nicht mehr, furchtbare Gerüchte, die es bis heute gibt, lassen sich so nicht mehr zweifelsfrei bestätigen.

Nach seiner Verurteilung blieb Hostenbach beurlaubt. Es gibt Indizien, die darauf hindeuten, dass er jahrelang im Gefängnis saß. Verifizieren lässt es sich heute nicht mehr. Das würde erklären, warum Hostenbach vom Bistum Aachen, anders als viele andere Sexualstraftäter unter den Priestern, zeit seines Lebens nicht mehr als Geistlicher eingesetzt wurde. Wo er sich aufgehalten, womit er sich all die Jahre beschäftigt hat, geht aus den Personalverzeichnissen im Diözesanarchiv nicht hervor. Hostenbach blieb bis 1958 offiziell beurlaubt, dann wurde er in den Ruhestand und 1968 schließlich in ein Kloster bei Dreumel westlich von Nijmegen versetzt, wo er 1976 im Alter von 86 Jahren starb.