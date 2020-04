Kostenpflichtiger Inhalt: Kein Fahrkartenkauf im Bus : Seniorenrätin schreibt an OB Philipp

Vorne Einsteigen ist seit zwei Wochen verboten. Auch Fahrkarten gibt es nicht mehr in den Bussen der Aseag und deren Auftragsunternehmen. Foto: ZVA/Michael Jaspers

Aachen Seit zwei Wochen können Fahrgäste in den Bussen der Aseag keine Tickets kaufen. So sollen Corona-Ansteckungen verhindert werden. Seniorenrätin Hannelore Bittner-Wojnarowski übt massive Kritik an der Maßnahme. Sie hat an den Oberbürgermeister geschrieben und um Hilfe gebeten.