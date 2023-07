Polizei ermittelt : Senior wird in Aachen von Bus überrollt und schwer verletzt

Update Aachen Ein Senior ist am Donnerstagabend in Aachen von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden.

Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mitteilte, hatte ein Linienbus gegen 23.20 Uhr an einer Roten Ampel an der Breslauer Straße gehalten. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Senior dort an das Fahrzeug herangetreten und habe mit Klopfen versucht, den Busfahrer auf sich aufmerksam zu machen, um mitzufahren. Das habe dieser allerdings nicht bemerkt.