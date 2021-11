Mann bedroht Nachbarn : SEK-Einsatz nach eskaliertem Streit

Die Aachener Polizei forderte Spezialkräfte aus Düssendorf an. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen-Haaren Eskaliert ist am Sonntagmorgen ein Streit zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Aachen. Da einer der Männer womöglich eine Schusswaffe htte, forderte die Polizei Spezialeinsatzkräfte an.