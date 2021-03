Regenbogenfahnen : Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare

Es gibt viel Kritik am Nein der vatikanischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Partnerschaften (Symbolbild). Foto: dpa/Herbert Neubauer

Aachen „Die Stellungnahme der Glaubenskongregation hat uns aufgeregt“, sagt Frank Kreß, Kirchenvorstand St. Josef und Fronleichnam. Die hatte jüngst noch einmal ganz offiziell Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paare eine Absage erteilt und damit vielerorts Widerspruch ausgelöst.

„Wir wollen den Betroffenen zeigen, dass wir auf ihrer Seite sind“, sagt Kreß und hat gemeinsam mit Gemeindereferent Markus Schenck und Pfarrvikar Ruprecht van de Weyer dafür Sorge getragen, dass nun an der Kirche an der Leipziger Straße zwei Regenbogenfahnen im Winde wehen.

„So wollen wir zeigen, dass unsere Türen für alle offen sind“, sagt Kreß. Es sei gut und richtig, auch gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen zu erteilen. Denn alles andere wäre nach Meinung der Kirchenvertreter von St. Josef und Fronleichnam eine „Fortführung der diskriminierenden Praxis im Umgang mit Menschen einer nicht heterosexuellen Orientierung“. „Wir sind nicht einverstanden mit dieser Diskriminierung und erachten die entsprechenden Erläuterungen theologisch für nicht stichhaltig oder ausreichend“ heißt es in einem Schreiben, das in den Schaukästen der Kirche ausgelegt werden soll. Und auch die Bücherinsel an der Josefskirche soll mit Regenbogenfahnen dekoriert werden.