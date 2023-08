Stadterneuerung in Aachen : Aufbruchstimmung beim „Innenstadtmorgen“

Neue Impulse für eine grundlegend erneuerte City: Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen läutete das sechswöchige Festival „Innenstadtmorgen“ mit zahlreichen Beteiligten auf dem Willy-Brandt-Platz ein. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen Der „Innenstadtmorgen“ ist angebrochen: Das sechswöchige Festival zur Stadterneuerung ist am Wochenende in Aachen gestartet.

Von Wolfgang Schumacher

In kultureller Hinsicht brennen etliche Initiativen längst beim „Stadtglühen“-Festival. Doch damit nicht genug in diesem aktionsreichen „Nachcorona-Jahr“ 2023. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen setzte am Samstag auf dem Willy-Brandt-Platz in Aachen das Projekt „Innenstadtmorgen“ auf die Schiene, das Festival soll in den kommenden sechs Wochen einen „Zukunftsprozess“ für die weitere Entwicklung der Aachener City anstoßen.

Bei diesem Transformationsprozess soll unter Einbeziehung von sogenannten „Stadtmachern(innen)“, den Nachbarschaftsaktivitäten in innerstädtischen Problemzonen und unter Einschluss bereits begonnener Vorhaben am Ende eine sogenannte Aachener Magna Charta zur Neugestaltung der inneren Verfassung der Stadt stehen, der Prozess soll in eine sogenannte „Innenstadt-Charta“ münden.

Das ambitionierte Vorhaben ist nach der Ansicht der Oberbürgermeisterin dringend notwendig: „Ich bin heute durch die Stadt gekommen, ich habe ihren lebendigen Puls gefühlt“, sagte sie bei der Eröffnung. Doch gleichzeitig hinterlassen sogenannte „lost places“, also verlorene Orte, überall ihre Spuren und würden auch von der Bürgerschaft immer wieder beklagt. Genannt werden unter anderem Leerstände, schmutzige und gleichzeitig kriminelle Brennpunkte oder auch nur kleinere Schmuddelecken.

Mit jetzt bereits notierten insgesamt 140 Initiativen verschiedenster Größen will die Verwaltung in den kommenden Wochen die Innenstadt in den verschiedensten Bereichen und Belangen nach vorne bringen, es soll eben ein „Innenstadtmorgen“ eingeläutet werden, und das nicht mit einem kleinen Glöckchen.

Ihre Stimmen für das groß angelegte Vorhaben erhoben zum Start Moderator Claus Overmeyer (Stadt Aachen), flankiert von den Citymanagern Daniela Karow-Kluge und Kai Hennig, auch Baudezernentin Frauke Burgdorff und Planungsamtschefin Isabel Strehle fanden sich am Willy-Brandt-Platz ein.

Was die Verwaltung hier angestoßen hat, war weit mehr als ein „normaler“ Infotag über beliebige Bauprojekte. Mit einer ganzen Reihe von Kurzvorträgen hatte man entweder besagte Stadtmacher oder engagierte Nachbarschaftsinitiativen dafür gewonnen, ihre Kernanliegen zu schildern und Vorschläge zu machen, wie man gemeinsam Lösungen gestalten könne.

So berichteten Vertreter der Caritas über ihre Projekte, beispielsweise über ihr „urban gardening“, das Fairtrade-Projekt war vor Ort und wies auf die aktuelle Messe in der Aua Carolina hin, die frisch gebackene „Kümmerin“ am Bushof, Silke Ulrich, träumte davon, sich selber in ferner Zukunft überflüssig machen zu können. IHK-Geschäftsführer Michael Bayer versicherte, wie wichtig auch die örtliche Wirtschaft diesen Erneuerungsprozess nehme, nicht nur in ihrem Bemühen, Aachen wieder zu einem strahlenden Oberzentrum zu machen, sondern ebenso als Anlieger nahe dem Theaterplatz, an dessen Neugestaltung und geplanter Belebung man aktiv teilnehmen wolle.

Für den gebeutelten Bereich Großkölnstraße machte sich der Journalist Peter Grube gemeinsam mit Gabriel Wiehe, Geschäftsführerin von Sinn-Leffers, stark, auch die „Meffis“, Anlieger in der angrenzenden Mefferdatisstraße, waren vertreten. Sie wurden nahtlos abgelöst von Antje Eikhoff als Sprecherin der Sega, der städtischen Entwicklungsgesellschaft für den Bereich Büchel, zudem wurde über den Stand der Bachoffenlegung etwa an der Klappergasse berichtet.

So war eine stattliche Anzahl von Menschen versammelt, deren Anliegen es ist, die Aufenthaltsqualität in der Aachener City wieder grundlegend zu verbessern und die auf das gebündelte Programm verwiesen, das im sechswöchigem „Festival Innenstadtmorgen“ angeboten wird und bei dem möglichst viele Menschen mitmachen sollen.

Unter dem Motto „gerecht, vielfältig und mutig“ fand man sich am Ende zu drei geführten Stadtspaziergängen zusammen, um die Bedeutung der drei Begriffe im Stadtbild anschaulich zu machen.