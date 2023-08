Versuchter Totschlag im „Milieu“ : Sechs Jahre Haft nach Messerattacke

Aachen Wegen versuchten Totschlags an einem Kontrahenten aus dem Prostitutions-Milieu in Aachen ist ein 33-Jähriger jetzt zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Am Ende brach der Angeklagte Mitkov H. dann doch sein Schweigen vor dem Schwurgericht, dies allerdings erst kurz bevor am Montag die Plädoyers gehalten werden sollten. Der wegen versuchten Totschlags, begangen an einem ehemaligen Freund und mutmaßlichem Zuhälter-Konkurrenten aus der Antoniusstraße angeklagte 33-Jährige hatte seinen Kontrahenten am 27. Dezember 2022 gegen 18.05 Uhr mit zwölf Messerstichen schwer verletzt.