Ladies in Black : Sebastian Albert: „Aufrappeln und Mund abputzen reicht nicht“

Grund zum Jubeln gab es für die Ladies in Black zumeist nur in der Hinrunde. Die Teilnahme an den Playoffs wurde in der Rückrunde verspielt. Foto: Andreas Steindl

Analyse Aachen Die Saison für die Ladies in Black ist schlagartig beendet – und die Playoffs in der Volleyball-Bundesliga finden ohne Aachen statt. Eine Saisonanalyse.

Die Trainerfrage

Man muss kein großer Prophet sein, um die Reaktionskette im Profifußball vorauszusagen: Sportliches Ziel verpasst, Austausch des Trainerteams und Hoffen auf den „Neue Besen“-Effekt. Die Ladies in Black gehen einen anderen Weg, wie Geschäftsführer Sebastian Albert eindeutig erklärte. „Ich stelle diese Frage nicht“, sagt der Ladies-Geschäftsführer und stärkt Stefan Falter den Rücken. „Er ist ein sehr erfahrener Trainer, er macht den Job voller Leidenschaft, ist sehr akribisch und trägt die Region im Herzen“, stellt Albert dem 57-Jährigen ein exzellentes Arbeitszeugnis aus.

Kritik kommt auch nicht an Co-Trainerin Mareike Hindriksen auf, die in ihrer zweiten Funktion als Sportkoordinatorin Verantwortung für die Zusammenstellung des Kaders trägt. „Beide werde ich nicht vor die Tür setzen“, sagt der 42-Jährige. „Beide haben unterschiedliche Erfahrungen und Ansprachen an die Spielerinnen“, sieht Albert gutes Teamwork – und schiebt die Verantwortung in eine andere Richtung: Der Kader hat nicht funktioniert. Ein „bloßes ‚weiter so‘ wird es nicht geben“, kündigt Sebastian Albert Konsequenzen an. „Aufrappeln und Mund abputzen reicht nicht.“

Der Tag danach

Genießen weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen der Ladies in Black: Trainer Stefan Falter und Co-Trainerin Mareike Hindriksen. Foto: Andreas Steindl

Das ursprünglich für Montagmorgen angesetzte Training ist ausgefallen. „Wir hatten einen normalen Trainingsplan für die gesamte Woche mit dem Ziel, die Mannschaft auf das erste Playoff-Spiel am Samstag vorzubereiten“, meint Mareike Hindriksen, die mit dem Trainerstab und den Spielerinnen dann am Nachmittag zu einem Saisonresümee zusammen kam.

Ein mögliches Ausscheiden war zwar schon in den Wochen vorher thematisiert worden – Vertrauensfrage zum Trainerteam inklusive –, trotzdem scheinen alle damit Befassten von der Entwicklung überrascht, falsch: verwundert. Als hätte das Verfehlen des sportlichen Ziels für ein plötzliches Vakuum gesorgt.

Auch die wirtschaftlichen Konsequenzen lassen sich nicht per Knopfdruck abrufen: Während sich die Erlöse aus dem Ticketverkauf, die sich zuletzt sowohl zahlenmäßig als auch in der Altersstruktur positiv entwickelt haben, voraussichtlich eher an der Performance in der kommenden Saison orientieren werden, dürften einige Sponsorenverträge durchaus noch Nachschläge bei Erreichen der Playoffs vorsehen. Ein Manko, das sich vielleicht auch bei den Möglichkeiten, neue (und gute) Spielerinnen zu verpflichten, niederschlagen könnte.

Tränenreiches (Karriere-)Ende: Verdiente Spielerinnen wie Kapitänin Jana-Franziska Poll wurden nach dem verlorenen letzten Hauptrundenspiel gegen Wiesbaden nicht offiziell verabschiedet. Foto: Andreas Steindl

Eine mögliche Verabschiedung verdienter Spielerinnen hatte man im Vorfeld nicht vorbereitet. Eine Batterie von Blumensträußen im Kabinengang sollte die Konzentration auf das große Ziel nicht mindern und die Hoffnung nicht schmälern, dass die Saison noch ein gutes Ende finden könnte. Das soll nun zu Beginn der kommenden Spielzeit nachgeholt werden.

Der Saisonverlauf

Die erste Hälfte der Spielzeit verlief aus Aachener Sicht durchaus vielversprechend: Neben den wenig überraschenden klaren Niederlagen gegen die Topteams Schwerin, Potsdam und Stuttgart verbuchten die Aachenerinnen einen nicht zu erwartenden 3:0-Erfolg in Dresden und setzten sich im vergangenen Jahr auch gegen fünf weitere konkurrierende Teams durch.

Anders im neuen Jahr und in der Rückrunde: Lediglich in Münster und gegen Neuwied verbuchten die Aachenerinnen drei Punkte, einen weiteren aus der Tiebreak-Niederlage gegen Erfurt. Verletzungspech war nicht die Ursache für diese verheerende Rückrundenbilanz: Bis auf die dauerverletzte Lena Vedder, deren Knieschaden aus einer früheren schweren Beeinträchtigung resultiert, gab es keine größeren Ausfälle, was für die Qualität des Athletiktrainings und der Belastungssteuerung spricht.

Den Aachenerinnen fehlte in einigen Saisonphasen dennoch auch das „Spieltagsglück“: Direkte Konkurrenten punkteten unerwartet, einfach, weil der eigentlich überlegene Gegner genau zu diesem Zeitpunkt personell erheblich geschwächt war. Ein Zufall, der nie auf Seiten der Ladies war.

Das eigentlich erwartete körperliche Leistungsloch bei den amerikanischen Spielerinnen, die während des kompletten Sommers von ihren Nationalteams stark gefordert worden waren, blieb aus. Diagonalangreiferin Lara Davidovic bekam nach ihrer schweren Knieverletzung andere Möglichkeiten als lediglich kraftvolles Draufhauen an die Hand. Und selbst die Dysbalance in Annahme/Angriff wurde gekittet: Jana-Franziska Poll, stark in der Annahme, weniger erfolgreich im Abschluss, übernahm mehr Feldanteile in der Verteidigung, Hilary Howe, oftgesuchtes Aufschlagopfer der gegnerischen Mannschaften, aber erfolgreich im Angriff, wurde durch Poll und Libera Annie Cesar abgeschirmt.

Zwei Spieltage vor Saisonende bestand dann für die Aachenerinnen sogar noch die Chance auf das Erreichen von Platz fünf. „Wir hatten das Erreichen der Playoffs selbst in der Hand und waren nicht auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften angewiesen“, meint Co-Trainerin Mareike Hindriksen, „das macht es ja so bitter“.

Es war nicht das erste Mal, dass die Aachenerinnen die Chance liegenließen, sich in höhere Tabellenregionen zu bringen. Aber jedes Mal fehlte es an Entschlossenheit und Durchsetzungswillen, um die Gelegenheit auch beim Schopf zu fassen. Also keine Frage der spielerischen Qualität, sondern ein Mentalitätsproblem, vielleicht – und jetzt wird es schwierig – eine Generationenfrage.

Trainer und Team

Es gibt in Deutschland wohl nicht viele andere, die derart detailliert über jeden noch so kleinen Aspekt des Spiels referieren können wie Stefan Falter. Ungeheuer wichtig in einem Sport, in dem der genaue Bewegungsablauf jedes einzelnen Akteurs analysiert wird und die Leichtigkeit auf dem Feld aus der hundertfachen Wiederholung im Training resultiert. Vermutlich kennt der 57-Jährige jeden einzelnen Knoten im Netz beim Vornamen.

Und obwohl Falter zwischen 2014 und 2020 in seiner Zeit in Düren im Männer-Volleyball tätig war und eine Herde von Büffeln, Kraftpaketen, Alphamännchen und Teamplayern zu einer schlagkräftigen Einheit formen musste, war ihm zu Beginn seiner Tätigkeit in Aachen sicher bewusst, dass Frauen-Mannschaften mental anders ticken. Schließlich hatte Falter zuvor die Ladies bereits schon einmal in der Bundesliga betreut.

Dennoch gab es zuletzt offen zutagetretende Differenzen zwischen Trainer und Team, die (mindestens) drei Ursachen hatten: Stimmte es auf einzelnen Positionen nicht, gab es kaum eine Spielerin, die sich gegen die sich anbahnende Niederlage stemmte. Stimmte es auf einzelnen Positionen nicht, nahm das Kollektiv die Einzelne, deren Schwäche dann den sportlichen Erfolg gefährdete, nicht in die Pflicht. Punktevorsprünge wurden im letzten Satzdrittel so oft verdaddelt oder die Gegner zogen mit einem eigenen Lauf davon.

Zudem die (schwierige) Generationsfrage, mit der wohl auch viele andere Trainer gerade konfrontiert sind: Während Aachens Coach jedes verlorene Spiel auch als eigenen Misserfolg wertet und sich selbst hinterfragt, wandern oft nur Sekunden selbst nach einer deftigen Niederlage die fröhlichen Selfies der Spielerinnen durch die Sozialen Medien und die Emojis haben Familientreffen.