Stadtsportbund : Schwimmlehrer werden in Aachen dringend gesucht

Wer sich für die Tätigkeit als Übungsleiterin oder Übungsleiter in Schwimmkursen interessiert, kann Kontakt zum Stadtsportbund auf nehmen, telefonisch unter 0241/4757 9523 oder über die Homepage https://www.sportinaachen.de/.

Eine gute Vorbereitung auf die Übungsleitung kann die Ausbildung als Sporthelferin oder Sporthelfer sein. Dabei bekommen junge Menschen im Altern von 13 bis 17 Jahren das Rüstzeug an die Hand, um Sportangebote im Sportverein oder in der Schule anzuleiten. „Der Sporthelfer ist der erste Baustein der Übungsleiterausbildung“, sagt SSB-Geschäftsführerin Nadine Frey. „Er eröffnet jungen Menschen den Einstieg in das Qualifizierungssystem des organisierten Sports.“

Mehrere Schulen in Aachen bieten entsprechende Ausbildungen an. Beim Stadtsportbund beginnt am 9. September ein Lehrgang (zwei Wochenenden), gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans NRW. Infos gibt es beim Stadtsportbund und auf www.sportbildungswerk-nrw.de.