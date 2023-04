Triathlon am 7. Mai : Schwimmend, radelnd und laufend durch Brand

Triathlon am 7. Mai

Werben für den Triathlon in Brand: (von links) Gaby Podborny, Andreas Trautmann, Laura Schwung, Elena Schartmann, Marius Hanuza und Eike Wadewitz. Foto: Heike Lachmann

Aachen Die 32. Auflage des Brander Triathlons steigt am 7. Mai. Rund 600 erfahrene Athleten und Neulinge werden erwartet.

Eine feste Größe im Aachener Sportkalender geht in die nächste Runde: Bereits zum 32. Mal findet am Sonntag, 7. Mai, der Brander Triathlon statt. Neuer Hauptsponsor des Events ist ein Unternehmen aus direkter Nachbarschaft: die Abraxas-Apotheke, beheimatet im Vennbahncenter. Entsprechend firmiert das traditionsreiche Sportereignis nun unter dem Namen „Abraxas-Triathlon“.

Elena Schartmann und Laura Schwung, Inhaberinnen der Abraxas-Apotheke, begrüßen die neue Kooperation mit dem Brander SV. Schon vorher waren die Pharmazeutinnen in einer kleineren Sponsorenrolle tätig, und die Belegschaft nahm etwa an der Firmenstaffel teil. „Der Verein kam auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor auf uns zu. Das fanden wir sehr schön, weil der Triathlon ja quasi hier bei uns um die Ecke ist“, erzählt Schwung. Eine echte Brander Partnerschaft also.