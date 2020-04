Erhaltenswert? Die Verwaltung will die Gebäude rund um den Kaiserplatz mit St. Adalbert in der Mitte (1) besser schützen. Auch die Fassade des riesigen Einkaufszentrums Aquis Plaza liegt in den Grenzen (2). Anlass, um über solch eine Satzung nachzudenken, ist der geplante Abriss und Neubau eines Hauses an der Ecke Kaiserplatz/Martin-Luther-Straße (3), in dessen Erdgeschoss früher eine Apotheke war. Der untere Abschluss der Zone liegt knapp unterhalb des Randes unseres Luftbilds. Foto: ZVA/Thomas, Horst