Verein Mine ReWIR : Schulterschluss für die Zeit nach der Kohle

Aachen Zulieferer und Dienstleister des Rheinischen Reviers haben sich im Verein Mine ReWIR zusammengeschlossen, um Kohleausstieg vorzubereiten.

Bereits 2020, so erläutert der Verein in in einer Pressemitteilung, sei das Bündnis Mine ReWIR als erste Initiative für direkt betroffene Zuliefer- und Dienstleistungsunternehmen der rheinischen Braunkohlenindustrie gestartet. „Binnen weniger Monate schlossen sich unter Federführung zweier RWTH-Einheiten, dem Institute for Advanced Mining Technologies und dem Human Technology Center, mehr als 50 regionale Unternehmen und Multiplikatoren, darunter Wirtschaftsförderungen, Handelskammern und Regionalagenturen dem Bündnis an, um gemeinsam Zukunftswege für diese direkt betroffenen Unternehmen zu entwerfen“, heißt es weiter.