Städtische Schulen in Aachen : Warum die Verwaltung nicht jeden Schulhof zum Spielplatz machen will

Aachen Sollten die Schulhöfe aller städtischen Schulen in Aachen nachmittags zum Spielen freigegeben werden? Verwaltungsvertreter erklären, warum sie Bedenken haben.

Rutsche, Kletterparcours, Ballkorb: Auch Schulhöfe in Aachen sind heutzutage mit Spielgeräten ausgestattet. Sollte man dann nicht auch nach Schulschluss Kinder dort spielen lassen? Im städtischen Schulausschuss wird darüber am Donnerstag, 17. August, diskutiert.

Weil die Idee so naheliegend ist, wird sie an mehr als der Hälfte der städtischen Schulen in Aachen auch schon umgesetzt. Die Schulhöfe an 30 der 57 Schulen stehen nicht exklusiv den Kindern der Schule zur Verfügung, sondern sind nachmittags und an den Wochenenden zum Spielen für die Allgemeinheit freigegeben.

Besonders in der Innenstadt, wo öffentliche Spielflächen kostbar sind, ist es viel wert, dass auch Schulhöfe nach Schulschluss, also in der Regel zwischen 16 und 22 Uhr, zum Spielen genutzt werden können. An zahlreichen Grundschulen ist das möglich, aber auch die Montessori-Gesamtschule und die 4. Gesamtschule, die Hugo-Junkers-Realschule und das Inda-Gymnasium sind dabei.

Die Verwaltung rät allerdings davon ab, auch alle restlichen 27 Schulhöfe grundsätzlich nachmittags zu öffnen. Eine weitere Öffnung sollte vielmehr im Einzelfall geprüft werden, führen André Kaldenbach, Leiter des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule, und Stefan Fagot, Leiter der Abteilung Schule, im Gespräch mit unserer Zeitung aus.

„30 von 57 Schulhöfen, das ist schon eine extrem gute Quote“, findet Kaldenbach. Für ihn steht aber auch fest: „Eine Öffnung als Spielplatz darf nicht den Schulbetrieb einschränken.“ Durchweg habe man mit der Öffnung gute Erfahrungen gemacht, sagt der Fachbereichsleiter. Es kommt aber auch vor, dass Geräte kaputtgemacht werden oder am nächsten Morgen Dreck auf dem Schulhof liegt. Spätestens bei zerbrochenen Glasflaschen, Zigarettenkippen und Alkoholresten hört für die Verwaltung der Spaß auf.

Auch Krach kann zum Problem werden. Anwohner beschweren sich schon mal über Lärmbelästigung, besonders wenn junge Leute den Schulhof abends zu ihrem Treffpunkt auserkoren haben. „Grundsätzlich ist es vollkommen in Ordnung, wenn Jugendliche sich dort treffen“, betont André Kaldenbach ausdrücklich. „Sie müssen sich natürlich an die Regeln halten.“ Gebe es häufiger Beschwerden aus der Nachbarschaft, kontrolliere auch schon mal das Ordnungsamt.

Ansonsten schauen morgens die Hausmeister nach dem Rechten. Für diese Kontrollgänge und eventuelle Reinigungsarbeiten erhalten sie eine spezielle „Spielplatzpauschale“. „Dass die Öffnung der Schulhöfe so gut funktioniert, ist auch dem Engagement der Hausmeister zu verdanken“, betont Stefan Fagot. „Aber wenn die Verunreinigungen exzessiv sind, ist das nicht mehr zu leisten.“ Schließlich dürfe der Schulbetrieb nicht gefährdet werden.

In jedem Einzelfall zu klären ist auch der Zugang zum Schulgelände nach Feierabend, betont André Kaldenbach. Wer schließt zum Beispiel abends das Tor zu? Aus Sicht der Verwaltung müssten zusätzliche „Hilfshausmeister“ für den Abend eingestellt werden, oder ein externer Schließdienst müsste beauftragt werden. Beides würde erhebliche Kosten verursachen. Aus Verwaltungssicht sollte deshalb nur im Einzelfall geprüft werden, ob ein Schulhof nachmittags öffentliche Spielfläche werden kann.

Für André Kaldenbach ist die Frage der Schulhöfe ohnehin nur ein Aspekt von mehreren. „Das System Schule wird mittlerweile von morgens früh bis abends um 22 Uhr bespielt“, sagt er. In Turnhallen findet abends regelmäßig Vereinssport statt, große Schulaulen sind auch Veranstaltungsstätten. Auch da muss abends jemand die Tür abschließen und das Licht ausschalten.

„Wir werden grundsätzlich überlegen müssen, wie wir das alles regeln“, ist der Fachbereichsleiter überzeugt. Am Donnerstag aber geht es erst mal um die Schulhöfe. Dann ist die Meinung der Politik gefragt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Verwaltungsgebäude, Mozartstraße 2-10.