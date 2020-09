Rohrbruch im Aachener Westen : Schulen sollen geschlossen bleiben

Aachen Im Aachener Westen gibt es einen Wasserrohrbruch. Das Leck wurde inzwischen identifiziert und Arbeiten haben begonnen. Die Verantwortlichen haben den Schulen in der Umgebung trotzdem empfohlen für heute zu schließen – auch wegen den Corona-Hygieneauflagen.

Seit Mitternacht gibt es eine Störung der Wasserversorgung im Aachen Westen. Das teilte die Regionetz am Donnerstagmorgen mit. Es gebe dort Hinweise auf einen Wasserrohrbruch. „Unsere Teams sind bereits seit heute früh im Einsatz, um das Leck zu lokalisieren“, heißt es in der Mitteilung.

Inzwischen wurde die Schadenstelle identifiziert. In Horbach arbeitet die Regionetz an der Behebung des Rohrbruchs.

Die Wasserversorgung war am Morgen rund um Laurensberg, Richterich, Vetschau, Roermonder Straße sowie Steppenberg und Vaalserquartier gestört, inzwischen sei die Wasserversorgung aber bereits zum Teil wieder hergestellt. In einigen Bereichen kann der Wasserdruck immer noch sehr gering sein.

Die Stadt Aachen teilte am Morgen mit, dass in Absprache mit allen Verantwortlichen eine Empfehlung an die Schulen abgegeben wurde, vorübergehend geschlossen zu bleiben. Zum einen seien die Corona-Auflagen ohne Wasser nur schwer einzuhalten, zum andern sei auch der Schulbetrieb ohne funktionierende Toiletten problematisch.