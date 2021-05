Kostenpflichtiger Inhalt: Das Gesundheitsministerium teilt mit : Ab Montag gilt in der Städteregion wieder Wechselunterricht

Die Stühle sind am Montag wieder besetzt: Angesichts sinkender Infektionszahlen kehren die Schulen in der Städteregion Aachen wieder in den Wechselunterricht zurück. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Aachen Jetzt ist es offiziell: Die Schulen in der Städteregion Aachen kehren am Montag zum Wechselunterricht zurück. Das stellte das NRW-Gesundheitsministerium per Allgemeinverfügung am Donnerstagabend fest.