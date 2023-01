Auszeichnung für Nachwuchskünstler : Schul-Big-Band des Inda-Gymnasiums erhält WDR-Jazzpreis

Aachen/Köln Der diesjährige WDR-Jazzpreis wird an die beiden Musikerinnen Angelika Niescier und Maryam Akhondy sowie die Schul-Big-Band des Aachener Inda-Gymnasiums verliehen.

Den Angaben nach erhält die Auszeichnung in der Kategorie Jazz die in Polen geborene Saxofonistin Angelika Niescier. Sie sei als Improvisatorin und Komponistin fest in der Jazzszene von NRW wie auch international verwurzelt. In der Kategorie Musikkulturen entschied sich die Jury für die aus dem Iran stammende Sängerin Maryam Akhondy. Sie sei zu einer aktiven Brückenbauerin zwischen persischen und europäischen, klassischen und modernen Spielweisen geworden. Darüber hinaus verleihe sie mit ihrer Musik den iranischen Frauen und ihrem Streben nach Unabhängigkeit eine wichtige Stimme, hieß es. Beide Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.