Kostenpflichtiger Inhalt: Kundgebung für Geflüchtete : Schuhe als Zeichen der Solidarität

Die Initiative „BürgerInnen Asyl“ hat am Samstag unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen eine Kundgebung auf dem Aachener Markt abgehalten. Foto: Andreas Steindl

Aachen In Zeiten, in denen man meist mit sich selbst und den eigenen Problemen beschäftigt ist, wollen sie, dass man die nicht vergisst, denen es viel schlechter geht: Die Intiative „BürgerInnen Asyl“ Aachen hat am Samstagnachmittag eine Kundgebung auf dem Markt abgehalten – unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen.