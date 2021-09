Neue Quarantäneregeln : Schüler in der Städteregion können sich ab sofort freitesten

Hat sich ein Sitznachbar mit Corona infiziert, können sich Schülerinnen und Schüler in der Städteregion nun mit einem Bürgertest freitesten (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Aachen Das Land hat es bereits angekündigt: Künftig sollen in NRW nur noch infizierte Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, nicht ihre Klassenkameraden. Der entsprechende Erlass liegt zwar noch nicht vor. Die Städteregion will trotzdem nicht länger warten.