Es kommt auf die Perspektive an : Schon Weihnachtsferien oder doch nur „unterrichtsfrei“?

„Bitte Maske tragen!“: Das gilt auch in den Notgruppen, die am 21. und 22. Dezember für die Schüler bis zur 6. Klasse eingerichtet werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Aachen Das Land hat zwar offiziell die Weihnachtsferien um zwei Tage vorgezogen. In den Schulen wird trotzdem allerhand los sein. Viel Organisationsaufwand für wenig Nutzen? Das fragen sich einige Lehrer.

Wenn am 21. und 22. Dezember die Weihnachtsferien in NRW offiziell längst begonnen haben, wird Monika Wagner da sein, wo sie eigentlich immer ist: in der Schule. Zwar hat die Landesregierung offiziell die Weihnachtsferien vorgezogen. Statt wie geplant am Mittwoch, 23. Dezember, ist der erste Ferientag jetzt schon vier Tage vorher für den Samstag angesetzt. Doch wie so oft in diesen merkwürdigen Zeiten kommt es auch in diesem Fall auf die Perspektive an. Für Monika Wagner, Leiterin der Grundschule Driescher Hof, sind die vermeintlichen Ferientage lediglich „unterrichtsfreie Tage“. Was beileibe nicht heißt, dass diese weniger Arbeit machen. Im Gegenteil.

Weil die Schulen für Kinder bis zur 6. Klasse eine Notbetreuung gewährleisten müssen, kommen nun wieder allerlei Formulare zum Einsatz. Eltern, die sich nicht spontan frei nehmen können oder ihre Kinder im privaten Umfeld betreut wissen, müssen den Bedarf anmelden. Anders als während des Lockdowns im Frühjahr ist dieses Angebot nicht mehr nur Alleinerziehenden oder Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, vorbehalten. Das gilt auch für den Offenen Ganztag, wie das Presseamt auf Anfrage bestätigt. Bereits terminierte Klausuren in der gymnasialen Oberstufe und im Berufskolleg, die sich nicht ohne weiteres verschieben lassen, sollen ebenfalls an den zwei „Ferientagen“ stattfinden.

Wie viele Kinder sie auch nach Ferienbeginn noch am Driescher Hof begrüßen wird, kann Monika Wagner zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Die Deadline für die Rückmeldungen der Eltern sei Mitte kommender Woche. Dann werde sie einen entsprechenden Plan erstellen, wie die Kinder betreut werden. Auf zusätzliche freie Tage sollten ihre Kollegen jedoch nicht hoffen. Dass die beiden unterrichtsfreien Tage keine dienstfreien Tage für Lehrer und andere Beschäftigte an der Schule sind, hatte Mathias Richter, Staatssekretär im NRW-Schulministerium, schon Ende November in einer Rundmail betont. Und auch Monika Wagner sagt: „Auch ohne Kinderbetreuung ist genug zu tun.“

„Das würde alles ad absurdum führen“

Auch Kai Völlink, Leiter der Grundschule Am Haarbach, wird wohl noch ein paar Stunden darüber grübeln müssen, wie er und seine Kollegen die Schüler an den zwei Tagen beschäftigen sollen. Konkrete Vorgaben vom Land dazu, wie die Notgruppen gebildet werden sollen, gibt es kaum. In der entsprechenden Schulmail vom Ministerium steht sogar, dass sich „Schulen mit nur wenigen Anmeldungen zur Notbetreuung“ auf „gemeinsame Angebote verständigen“ dürften. Nicht nur bei Kai Völlink stößt so eine Formulierung auf Unverständnis. „Das würde doch alles ad absurdum führen“, sagt er. Für ihn steht fest: Auch in der Notbetreuung sollen keine neuen Infektionsketten eröffnet werden. Die Jahrgänge sollen wie gehabt unter sich bleiben.

Für Petra Lena Meister sind die vorgezogenen Weihnachtsferien ein weiteres Beispiel dafür, wie unüberlegt das Schulministerium in der Coronavirus-Pandemie Entscheidungen trifft. „Wem bringen diese zwei Tage was?“, fragt die Aachener Grundschullehrerin. Und sie gibt zu bedenken: „Für uns ist es viel schwieriger, Kinder am Platz zu beschäftigen, ohne Unterricht zu geben.“ Und der ist an den zwei Tagen tabu.