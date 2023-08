Durchsuchungen in Köln und Aachen : Schon dreistellige Zahl von Cyberangriffen in NRW in diesem Jahr

Schon dreistellige Zahl von Cyberangriffen in NRW in diesem Jahr

Köln/Aachen Der Leiter der Zentralen Ansprechstelle für Cyberangriffe (Zac) in NRW mahnt, dass sich Institutionen besser schützen müssen vor den Kriminellen. Am Mittwochmorgen wurden Wohnungen im Rheinland durchsucht.

Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden sind am Mittwochmorgen gegen Cyberkriminelle vorgegangen. In Aachen und Köln durchsuchten die Ermittler zeitgleich mehrere Wohnungen. „Die Maßnahmen richteten sich vorrangig gegen einen 20-jährigen Kölner, der unter anderem im Verdacht steht, als Kopf einer Gruppe von Onlinekriminellen, illegale Handelsplattformen im Internet betrieben und Hackerangriffe unterstützt zu haben“, teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit.

Nach Angaben der bei der Kölner Staatsanwaltschaft angesiedelten Spezialeinheit Zac sind in diesem Jahr bereits eine dreistellige Zahl von Ermittlungsverfahren wegen Cyberangriffen eingeleitet worden. „Hinsichtlich der Angriffsziele kann grundsätzlich festgestellt werden, dass weiterhin alles angegriffen wird, was aus technischer Sicht angegriffen werden kann“, sagte Zac-Sprecher Christoph Hebbecker unserer Redaktion. Dabei sei davon auszugehen, dass Cyberkriminelle gezielt Schwachstellen in IT-Infrastrukturen auskundschafteten und anfällige Systeme teils automatisiert großflächig infiltrierten. Demnach sei es vermehrt zu Angriffen auf Einrichtungen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung wie etwa Universitäten und Hochschulen gekommen. „Verfahren wegen Attacken auf Politiker und politische Institutionen wurden in 2023 hingegen bislang nicht eingeleitet“, so Hebbecker.