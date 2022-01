Impfquote in der Städteregion : Schon 90 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft

Auch Impfaktionen wie diese in der St. Laurentius-Kirche haben dazu beigetragen, dass die Impfquote bei den Risikogruppen in der Städteregion vergleichsweise hoch ist. Foto: Andreas Steindl

Interaktiv Aachen Die Infektionszahlen steigen so schnell, dass das Gesundheitsamt Corona-Fälle längst nicht mehr tagesaktuell bearbeiten kann. In den Krankenhäusern ist die Lage noch entspannt. Das könnte auch an der teils recht hohen Impfquote liegen.