„Lotsen“ im Behördenwirrwarr : Schon 400 Beratungen im Aachener Gesundheitskiosk

Aachen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will deutschlandweit 1000 Gesundheitskioske einrichten. In Aachen gibt es ein solches Angebot seit einem halben Jahr.

Die Bilanz nach einem halben Jahr fällt positiv aus: Rund 400 Beratungsgespräche haben die Mitarbeiterinnen des Gesundheitskiosks in den Aachen-Arkaden in den ersten sechs Monaten geführt. Es ist der erste Gesundheitskiosk in der Städteregion Aachen und einer von bislang nur wenigen in Deutschland.