Die schönste Terrasse : „Am Knipp“ röhrt der Hirsch im Blütenmeer

Aachen Der Hirsch taucht nicht auf der Speisekarte auf, aber im Garten. Damit landet Aachens älteste Gaststätte „Am Knipp“ auf Platz drei der schönsten Terrassen der Region.

Hirsch und Hortensien halten „Am Knipp“ zusammen. Die älteste Gaststätte in Aachen , gegründet im Jahr 1698, setzt auf Tradition. Drinnen zieren zwischen filigranen Holzschnitzereien zig kupferne Wein- und Bierkannen, Delfter Schüsseln und feines Rauenstein-Porzellan in antiken Schränken die Wände. Draußen röhrt der Hirsch quasi im Blumenmeer. Womöglich liegt es auch daran, dass die Terrasse „Am Knipp“, gelegen am Bergdriesch, von unseren Leserinnen und Lesern in die „Top Five“ beim Online-Voting für „Die schönste Terrasse der Region“ gewählt wurde.

120 Plätze zählt der Außenbereich, genannt „Hirschgarten“. Man muss erst durch das schmucke Traditionslokal schlüpfen, an der Theke vorbei, bevor man hinter der Küche über Blausteinplatten auf den geschotterten Terrassenbereich stößt. „Im Vergleich zur Geschichte des Knipp ist die Terrasse jung; gerade mal 33 Jahre alt“, erklärt Thekenchef Franz-Dieter Ramrath, der bald in vierter Generation mit seinem Bruder Heinz-Peter, dessen Frau Lilly und den Kindern Paul und Julia „Am Knipp“ Regie führt.

„Nach vielen Jahren ohne Außengastronomie wollten wir unseren Gästen aber auch Plätze unter freiem Himmel anbieten; die Freifläche grenzt an Häuser und Garagen am Hirschgraben. Mein Großvater brachte dann zwei gusseiserne Hirsche aus einem belgischen Schloss mit. All das gibt dem Hirschgarten seitdem seinen Namen“, erzählt Ramrath. Für die üppige Bepflanzung sorgt Lilly, am Rande schmücken historische Laternen die Szene. Es ist eine Oase fast mitten in der Stadt, umgeben von Häusern.