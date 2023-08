Millionen für studentisches Wohnen in Aachen : Schmuckstück statt Schandfleck an der Karl-Marx-Allee

230 Appartements für Studierende: So soll die Wohnanlage an der Karl-Marx-Allee aussehen. Rendering: Rendertaxi für PBS Architekten

Aachen Insgesamt rund 45 Millionen Euro steckt das Land NRW in zwei Wohnungsbauprojekte mit „Studentenbuden“ in Aachen. Eines davon ist das lange verwaiste Landes-Straßenbauamt. Ein Beispiel, warum öffentlich-private Partnerschaften wichtig im Kampf gegen die Wohnungsnot sind.

Marode ist noch die sachliche Bezeichnung für das ehemalige Landes-Straßenbauamt, das auch schon mal als „Gammelbude“ durch die Aachener Politik geisterte. Nun sollen noch im August Bagger anrücken und den städtebaulichen Schandfleck an der Ecke Karl-Marx-Allee/Adenauerallee Geschichte werden lassen. Stattdessen soll dort bis Ende 2025 ein öffentlich geförderter Komplex für Studierende mit rund 230 Wohnplätzen entstehen. Baubeginn soll Anfang Februar kommenden Jahres sein.

Am Freitag hat NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) den Förderbescheid in Höhe von 24,4 Millionen Euro im Beisein von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen an Städteregionsrat Tim Grüttemeier übergeben. Die Städteregion Aachen ist die zuständige Behörde für die Wohnungsbauförderung. Grüttemeier wiederum gab die Fördersumme umgehend weiter an den Bauträger Stefan Frey von der Kölner Frey AG.

Kurz zuvor überreichte Scharrenbach auch den Zuweisungsbescheid in Höhe von 20,26 Millionen Euro für ein Projekt der Gewoge an der Burtscheider Brücke. In dem also ebenfalls öffentlich geförderten Komplex entstehen neben 80 Mietwohnungen weitere 110 Appartements für Studierende. Ein drittes, auch mit Landesmitteln in Höhe von rund acht Millionen Euro gefördertes und bereits im Sommer 2022 fertiggestelltes Projekt befindet sich an der Nizzaallee. Dort sind 115 Studentenapartments neu entstanden, Bauträger war ebenfalls die Kölner Frey AG.

Besuch in Aachen: NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach übergab am Freitag in Aachen gleich zwei Förderbescheide für Projekte für studentisches Wohnen an Städteregionsrat Tim Grüttemeier. Foto: Harald Krömer

Dass die Ministerin zur Übergabe der Landesförderung persönlich nach Aachen kommt und ein entsprechend großer Bahnhof um die Sache gemacht wird, liegt nicht nur an der beträchtlichen Gesamtsumme von rund 45 Millionen Euro für die beiden aktuellen Projekte, die auch innerhalb der Städteregion aus dem üblichen Rahmen fallen. Es ist auch ein Signal, dass man die Wohnungsnot der Studierenden ernstnimmt und sie mit dann insgesamt 455 neuen Mikro-Appartements ein gutes Stück lindern will.

„Wir haben bewusst Projekte in den Fokus genommen, die Mut machen sollen“, sagte Scharrenbach, die im Rahmen der WohneNRW-Tage Station in Aachen machte. Es sei insgesamt eine schwierige Zeit für die Baubranche, die Zahlen bei den Bauanträgen für Neubauten seien eingebrochen, was unter anderem mit der allgemeinwirtschaftlichen Lage zusammenhängt. „Mit den beiden Projekten können wir zeigen, was möglich ist.“ Investor Frey betonte allerdings auch: „Ohne Förderung des Landes ist die Realisierung von kostengünstigem Wohnraum nicht möglich.“

Rund 110 Einheiten für Studierende und 80 Mietwohnungen: Dieses Projekt der Gewoge an der Burtscheider Brücke befindet sich bereits im Bau. Rendering: Loomilux für Kadawittfeldarchitektur

Das Angebot an Wohnraum ist insgesamt zu gering. Das ist nicht neu, und es betrifft auch nicht nur Aachen mit seinen inzwischen mehr als 60.000 Studierenden, aber es rückt gerade jetzt, im August und September, wenn die Erstsemester eine Unterkunft suchen, wieder besonders in den Mittelpunkt. Das bestätigt auch das Aachener Studierendenwerk auf Anfrage unserer Zeitung: „In Aachen steht, wie in anderen Universitätsstädten auch, zu wenig bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. Zum Semesterstart verschärft sich die Lage aufgrund der noch höheren Nachfrage.“

Die Stadt Aachen beziffert den allgemeinen Bedarf auf rund 1000 neue Wohnungen pro Jahr, vor allem im preiswerten Segment – eine immense Herausforderung. Städteregionsrat Grüttemeier ergänzt, dass allein für 677 Wohnungen die Zweckbindung ausläuft. Für die zweite Jahreshälfte hat die Stadt sogar einen „Wohnungsnot-Gipfel“ angekündigt. Für Grüttemeier und Keupen ist klar: „Wir werden perspektivisch Flächen brauchen.“ Doch da ist – zumindest in Aachen – nicht mehr viel frei. Also gehe es zum einen darum, Umnutzungen in Betracht zu ziehen, zum anderen, bestehende Flächen effizienter zu nutzen.

Relevant sind die beiden Projekte aber nicht nur mit Blick auf neuen, günstigen Wohnraum, sondern auch in städtebaulicher Hinsicht. Das gilt sowohl an der Burtscheider Brücke, wo ein „Lost Place“ entwickelt und damit die gesamte Nachbarschaft aufgewertet wird. Besonders aber gilt das für das gut 5000 Quadratmeter große Gelände des ehemaligen Straßenbauamts an der Karl-Marx-Allee. Vor rund zehn Jahren begann das Ringen um die Zukunft des vor sich hin gammelnden Baus, der immer wieder für Schlagzeilen und viel Ärger zwischen Stadt und Land gesorgt hat. Im Kreuzfeuer der Kritik: Der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb BLB, der die Immobilie in bester Lage über all die Jahre hinweg ungenutzt verrotten ließ.

Nach einem ruckeligen Bieterverfahren konnte schließlich mit der Frey AG eine Einigung erzielt werden. Ende 2021 wurde dann ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich fünf Architekturbüros beteiligt haben. Die Aachener PBS Architekten bekamen letztlich den Zuschlag. Ihr Entwurf umfasst ein markantes, sechsgeschossiges Gebäude mit einem komplexen, polygonen Baukörper und zwei Lichthöfen. An der Kreuzung Karl-Marx-Allee/Adenauerallee soll es den Übergang in Richtung Burtscheid und weiter in die Innenstadt markieren. „Der Bau soll von seinem Charakter her eine Landmarke, eine Art Stadttor sein“, sagt Reinhard Gerlach, geschäftsführender Gesellschafter von PBS Architekten.

Gerlach hebt besonders die ökologischen Aspekte des geplanten Gebäudes hervor. Das beginnt mit der Kaltluftschneise, über die kühle Luft aus dem Aachener Wald in die Stadt geführt wird. Diese wird verbreitert, weil der neue Baukörper im Vergleich zum alten Straßenbauamt ein Stück von der Straße zurückgesetzt wird. Geheizt wird komplett mit regenerativen Energien, zudem gibt es eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dachflächen sind – wie auch die Fassaden – ansonsten großflächig begrünt. Für Aachen sei das in diesem Umfang einmalig, sagt Gerlach. Hinzu kommt eine große Fahrradgarage mit 250 Stellplätzen und eine Leihstation für Lastenräder.

Dass solche Projekte grundsätzlich lange Vorlaufzeiten haben, möchte Gerlach gar nicht recht kommentieren. „Große Projekte erfordern in demokratischen Gesellschaften einfach ihre Zeit“, sagt er. Zugleich betont der Architekt die gute Zusammenarbeit mit den städtischen Behörden. So sei der Bauantrag für das Projekt an der Karl-Marx-Allee Ende des vergangenen Jahres gestellt worden, und bereits im Mai habe die Baugenehmigung vorgelegen. „Das ist für heutige Verhältnisse wirklich zügig“, sagt Gerlach. Auch die Mittelbewilligung im Ministerium sei sehr schnell erfolgt.

Klar scheint schon jetzt zu sein, dass öffentlich-private Partnerschaften ein wesentlicher Baustein sind, um die Lage zu entschärfen. Das Land NRW hat öffentlich geförderten Wohnraum deshalb mit einer Null-Prozent-Finanzierung und einem 25-prozentigen Tilgungsnachlass bei Erstbezug deutlich attraktiver gemacht. Das kommt auch den Bauträgern in den beiden konkreten Fällen zugute. Müssten Sie das Geld bei einer Bank beschaffen, wären derzeit eher vier als drei Prozent Zinsen fällig.

Gammelt seit Jahren vor sich hin: Das ehemalige Landes-Straßenbauamt an der Ecke Karl-Marx-Allee/Adenauerallee. Foto: Andreas Steindl

Für den Investor ist das Risiko also deutlich geringer als bei einer freien Finanzierung. Da es sich um Studentenwohnungen handelt und die Nachfrage in diesem Bereich immens ist, kann er zudem mit einer Vollvermietung auf Dauer rechnen. Natürlich kann der Investor obendrein eine Rendite erwarten – ohne würde das natürlich auch niemand machen, auch wenn die Erwartungen in einer öffentlichen Partnerschaft deutlich geringer sind.

Was zum Interesse der Öffentlichkeit führt, solche Partnerschaften einzugehen. Zum einen müssen öffentliche Träger das Projekt nicht komplett alleine stemmen, der Staat spart also Geld. Frey investiert für Grund und Gebäude 32 Millionen Euro, wie er sagte. Zum anderen bekommt die öffentliche Hand gleichzeitig die Garantie, dass tatsächlich günstig vermietet wird. In der Wohnanlage an der Karl-Marx-Allee werden die Mieten pro Einheit pauschal bei rund 200 Euro liegen. Hinzu kommt eine Nebenkostenpauschale für ca. 150 Euro, in der aber beispielsweise auch ein Internetzugang bereits enthalten ist.

Insgesamt ist eine solche Miete noch immer deutlich unter dem, was auf dem freien Wohnungsmarkt inzwischen gezahlt werden muss. Dort sind Preise von 500 bis 600 Euro Warmmiete für eine Einheit in vergleichbarer Größe (25 bis 35 Quadratmeter) längst keine Seltenheit mehr. Auch im Gewoge-Projekt an der Burtscheider Brücke werden die Studierenden-Appartements zu rund 200 Euro vermietet.