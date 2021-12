Bis Mittwochmorgen : Schleidener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Durch den Baum wurden keine Verkehrsteilnehmer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Walheim Am Dienstagabend sind aufgrund der Witterung in Aachen-Walheim Teile eines Baumes abgebrochen und auf die Fahrbahn gefallen. Die Stelle bleibt in beide Fahrtrichtungen bis Mittwochmorgen gesperrt.

Um 18 Uhr erreichte die Polizei die Meldung, dass auf der Schleidener Straße zwischen der Albert-Einstein-Straße und der Kreuzung Montebourgstraße/Hahner in Aachen-Walheim ein Baum die Fahrbahn blockierte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass durch den Baum keine Verkehrsteilnehmer verletzt worden waren. Die an der Weiterfahrt gehinderten Autos mussten zurückgeleitet werden.

Die Fahrbahn muss in beide Richtungen bis Mittwochmorgen gesperrt werden, da die Gefahr droht, dass erneut Teile des Baumes abbrechen.

Am Mittwochmorgen soll eine Spezialfirma die restlichen Teile des Baumes entfernen.

(red)