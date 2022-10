Lehrermangel in Aachen : Schlechte Noten für Grundschüler! Und jetzt?

Aachen Wieder einmal haben Schülerinnen und Schüler in einer Vergleichsstudie schlecht abgeschnitten. Schulleiterinnen und Schulleiter in Aachen sagen, wo die Probleme ihrer Meinung nach liegen.

Der jüngste Bildungstrend des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) hat deutschen Viertklässlern bedenklich schlechte Leistungen bescheinigt. Aachener Rektorinnen und Rektoren können diese Ergebnisse aber nur bedingt bestätigen. Die Grundschulen, betonen sie, brauchen allerdings Hilfe, damit sie Kinder besser unterstützen können.

Nach zwei Corona-Schuljahren mit teils ganz erheblichen Einschränkungen ließen die Kultusministerien der Länder im Sommer 2021 die Fertigkeiten von Viertklässlern in Deutsch und Mathematik testen. Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2021 sorgten für einige Aufregung. Denn laut Studie haben sich die Kompetenzen der Grundschulkinder in Deutsch und Mathematik dramatisch verschlechtert.

Die Gemeinschaftsgrundschule Am Höfling in Aachen war eine der Schulen, die nach dem Zufallsprinzip für die Untersuchung ausgewählt wurden. Die Ergebnisse findet Schulleiter Ulrich Nellessen für seine Schule aber nur „minimal aussagekräftig“. Das Kollegium habe durchaus im Blick, welche Defizite es bei den einzelnen Kindern gebe. „Wir brauchen keine Tests“, sagt Nellessen. „Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Personal!“

Das sieht auch seine Kollegin Monika Wagner so, Schulleiterin an der Gemeinschaftsgrundschule Driescher Hof und gemeinsam mit Doro Zwingmann Sprecherin aller Schulleitungen an den Aachener Grundschulen. An ihrer Schule stehen mittlerweile in drei der neun Klassen Lehrkräfte vor den Kindern, die das Lehramt für die Grundschule nicht studiert haben. „Die machen das toll“, betont Wagner. „Aber es ist viel Unterstützung nötig.“

Was Ulrich Nellessen und Monika Wagner beobachten: Zweieinhalb Jahre Coronavirus haben vor allem Kinder aus eher bildungsfernen Familien und Kinder mit besonderem Förderbedarf zurückgeworfen. „Die Schere hat sich weiter geöffnet“, bilanziert Wagner. Im Distanzunterricht hätten vor allem jene Kinder es geschafft, ihre Aufgaben selbstständig zu organisieren, deren Eltern sie dabei unterstützen konnten. „Aber manche Kinder hatten so gut wie keine Hilfe in der Zeit.“

Kinder, die besser lernen können, wenn sie in der Schule durch die Lehrerin intensiv begleitet werden, waren im Homeschooling auf die Eltern als „Motivator“ angewiesen. „Und wir hatten in der Corona-Zeit keine Chance, die Eltern in dieser Aufgabe einzuweisen“, bedauert Wagner. Auch die Aufmerksamkeit der Kinder habe gelitten, stellt Doro Zwingmann fest. Viele Schülerinnen und Schüler könnten sich gar nicht mehr längere Zeit auf eine Sache konzentrieren.

Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, hatten in der Corona-Zeit auch viel weniger Gelegenheit, in der Schule Deutsch zu sprechen, beobachten die Schulleiter. Das habe sich auf den Wortschatz und die Lesefähigkeit ausgewirkt. „Kinder mit Sprachförderbedarf haben am meisten gelitten“, stellt Nellessen fest, „denn sie lernen auch viel am Vorbild anderer Kinder.“

Info Dramatische Defizite beim Schwimmen Geradezu dramatisch ist es nach Ansicht der Schulleitungen nach zweieinhalb Jahren Corona um die Schwimmfähigkeit bestellt. Das Versäumte werde kaum noch aufzuholen sein, befürchtet Doro Zwingmann. Dabei hat ihre Schule an der Brühlstraße in Eilendorf sogar ein Lehrschwimmbecken zur Verfügung. „Die Zeit für den Schwimmunterricht reicht nicht, um Kinder zu Schwimmern zu machen“, stellt Ulrich Nellessen fest. „Die Kinder sind gerade einmal 20 Minuten im Wasser.“ Für ihn steht fest: „Die Eltern müssen ihren Kindern das Schwimmen beibringen oder sie in einen Schwimmkurs schicken.“ Genau solche Kurse allerdings sind in den Corona-Jahren zuhauf ausgefallen. An der Grundschule Driescher Hof führe die „supergute Unterstützung“ durch Kräfte des Stadtsportbund dazu, dass am Ende des vierten Schuljahrs fast alle Kinder das „Seepferdchen“ haben und sich einigermaßen über Wasser halten können, berichtet Monika Wagner. „Das hilft uns sehr“.

Ausdrücklich sprechen sich Monika Wagner und Ulrich Nellessen dafür aus, dass Grundschulkinder sechs Jahre gemeinsam lernen. „Vier Jahre sind zu kurz“, findet Wagner. „Mit einer sechsjährigen Grundschulzeit könnten wir die Kinder im vorpubertären Alter besser unterstützen und beim Übergang auf die weiterführende Schule intensiver begleiten. „Das Thema Schulwechsel taucht spätestens im dritten Schuljahr auf“, beobachtet Nellessen. „Dann sind die Kinder gerade hier angekommen.“

Nellessen regt auch an, die Schulbezirksgrenzen, die vor 14 Jahren in Aachen aufgehoben wurden, noch einmal in den Blick zu nehmen. Derzeit können Eltern ihr Kind im Grundsatz an einer Schule ihrer Wahl anmelden. „Das führt dazu, dass manche Schulen klein bleiben und andere viel zu groß werden“, kritisiert Nellessen. Besuchten Kinder nicht die Grundschule im eigenen Viertel, gehe auch die Chance auf soziale Durchmischung verloren, stellt er fest.

Die Pandemie hat der Digitalisierung an den Grundschulen einen mächtigen Schub versetzt. „Wir müssen aber gut aufpassen, was wir an digitalen Geräten in die Schulen holen und wie wir das einsetzen“, plädiert Ulrich Nellessen. „Mehr ist nicht unbedingt mehr.“

Beim Personal dagegen wäre jedes Mehr hochwillkommen. Der Lehrermangel an den Grundschulen ist dramatisch, in Aachen und Umgebung noch mehr als anderswo. In NRW müssen mehr Lehrkräfte ausgebildet werden, fordern die Aachener Schulleiter.

Wie so viele andere setzen auch sie sich dafür ein, dass in Aachen wieder ein Studiengang für das Grundschullehramt und auch für die Sonderpädagogik eingerichtet wird. Entsprechende Initiativen, auch auf Landesebene, sind bisher ohne jeglichen Erfolg geblieben. Die Aussichten für so ein Projekt sind schlecht. Zumindest das habe die IQB-Studie bewirkt, sagt Monika Wagner. Die Ergebnisse zeigten deutlich, wie groß der Unterstützungsbedarf der Schulen sei.