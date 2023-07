Kommentar zum Brief der Stadt an einen Toten : Schlagbäume im Kopf

Kommentar zum Brief der Stadt an einen Toten

Makabrer Irrläufer: Wie konnte es passieren, dass die Stadt Aachen gleich drei Mal Briefe an einen Bürger versandte, der längst nicht mehr lebt? Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Meinung Aachen Im Fußballjargon könnte man von einem Eigentor-Hattrick sprechen: Gleich drei Mal schreibt die Stadt Aachen einen Bürger an, der längst gestorben ist. Die Pannen werfen ein trübes Licht auf die Kommunikationsfähigkeit innerhalb der Verwaltung – und weit darüber hinaus.

So viel zum Thema „kleiner Grenzverkehr“: Jenseits von Straßen und Schienen sind die Schlagbäume offensichtlich noch allgegenwärtig - jedenfalls in den Köpfen derer, die sich berufen fühlen (sollten), das viel beschworene Europa der Regionen halbwegs pragmatisch zu gestalten. Da stirbt ein Aachener in Kelmis, ein paar Hundert Meter hinter der bürokratischen Brandmauer namens Zuständigkeit – und selbst der wiederholte Hinweis der Hinterbliebenen wird seitens der Stadt Aachen jahrelang tapfer überhört, weil nun mal keine Sterbeurkunde vorliegt.