Serie „Spielplätze in Aachen“ : Schatten auf dem Spielplatz wird immer wertvoller

Der Spielplatz am Alten Tivoli lädt zum Toben ein. Schatten ist vorerst aber Mangelware. Foto: Andreas Herrmann

Serie Aachen Die Sommer werden immer heißer und sonniger. Das wirkt sich zunehmend auf die Spielplätze in Aachen aus.

„Das hier ist mein Garten“, sagt das Mädchen, und ihre Freundin nickt zustimmend. Die beiden Elfjährigen haben es sich auf einem Spielgerät gemütlich gemacht. Der „Garten“, in dem sie an diesen Ferientag Zeit verbringen, das ist der städtische Spielplatz an der Talbotstraße unweit der Jülicher Straße. Und auch wenn es an diesem Nachmittag nicht brüllend heiß ist in Aachen, so ist der Schatten, den die großen Bäume rund um die Anlage spenden, sehr willkommen.

Ziemlich oft seien sie auf dem Spielplatz, erzählen die beiden weiter, auch zum Fangen spielen mit den Freundinnen. Platz genug ist dafür, das Gelände ist großzügig bemessen. In den unterschiedlichen Bereichen kommen sich kleinere und größere Kinder nicht unbedingt in die Quere. An die Hangrutsche schließt sich der Sandkasten an, und dort gibt es auch eine Wasserspielanlage mit Pumpe und Rinnen, mit denen man wunderbar Wasser in unterschiedliche Behältnisse leiten kann.

Der Spielplatz Talbotstraße ist nach Angaben der Stadt für „alle Altersklassen“ gedacht. Nebenan ist eine Streetball-Anlage, und es gibt auf dem Gelände auch einen Unterstand, wo Jugendliche ein schützendes Dach über dem Kopf haben, wenn sie dort abhängen. Detail am Rande: Die städtischen Spielplatzplanerinnen wissen inzwischen, dass sich Jugendliche an so einem Unterstand über eine kleine Abstellfläche freuen – für ein Getränk oder eine Mädchenhandtasche. Für die beiden Elfjährigen ist das noch kein Thema. Sie sind eigentlich ganz zufrieden mit „ihrem“ Spielplatz. Ein kleines Häuschen wäre noch schön, sagen sie nach einigem Nachdenken. „Für wenn es mal regnet.“

In enger Nachbarschaft zur Talbotstraße gibt es einen weiteren Spielplatz. Die Anlage am Ende der Straße Wiesental erreicht man bequem über einen Fußweg – und landet geradewegs im „Dschungelcamp“ mit Kletterdschungel und frei schwingenden Kletterseilen. 2013 wurde die Anlage samt Bolzwiese hergerichtet. „Für das wohnungsnahe Umfeld mit vielen Mietwohnungen ohne Garten war es wichtig, Aufenthaltsflächen zu schaffen, die das Miteinander der Eltern bzw. Erwachsenen untereinander und Kindern ermöglichen. Deshalb gibt es viele Sitzbänke und Picknickmöglichkeiten“, heißt es auf der städtischen Homepage. Auch auf dem Spielplatz Wiesental gibt es große Bäume und schattige Bereiche, die gerne angenommen werden.

Am Alten Tivoli sucht man Schatten dagegen – noch – vergeblich. Seit 2019 ist der Spielplatz im Neubaugebiet an der Krefelder Straße in Betrieb, und die Bäume rings um das Areal müssen noch einige Jahre wachsen, bis sie wirklich als Schattenspender dienen können. Die Spielgeräte für Kinder bis etwa zehn Jahre auf dem ehemaligen Stadiongelände sind in den Alemannia-Farben Schwarz und Gelb gehalten.

Info Serie „Spielplätze in Aachen“ In der Stadt Aachen gibt es mehr als 240 Spielplätze. Manche sind schon in die Jahre gekommen und nicht mehr besonders ansprechend. Andere sind ganz neu oder runderneuert. In einer kleinen Serie beschäftigen wir uns mit Themen rund um Spielplätze in Aachen. Wir fragen, wie sie geplant werden. Wir begleiten die Leute, die ihren Zustand kontrollieren. Wir befassen uns mit dem Thema Sicherheit. Wir fragen Kinder nach ihrer Meinung. Und wir erklären, was es mit Calisthenics auf sich hat.

„Ein schöner Spielplatz“, findet die Mutter, die gerade mit ihrem dreieinhalbjährigen Sohn die Spielgeräte durchprobiert. Sie ist in der Nähe zu Besuch und zum ersten Mal hier. „Für alle was dabei“, sagt sie. Mehr Schatten fände sie allerdings auch wünschenswert.

Sonnenschutz auf Spielplätzen dürfte in Zeiten zunehmend heißer und sonniger Sommer ein immer wichtigeres Thema werden. „Die Leute wünschen sich Schatten auf dem Spielplatz“, bestätigt die städtische Spielplatzplanerin Esther Weirauch. Im Archimedischen Sandkasten, der aktuell wieder auf dem Katschhof zum Buddeln einlädt, sorgt ein großes Sonnensegel für etwas Schutz vor der Sonne. Insgesamt sei man bei solchen Maßnahmen aber zurückhaltend, sagt Weirauch. Sonnensegel gelten zum Beispiel als anfällig für Vandalismus.