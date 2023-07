Serie „Sommertypen“ : Sascha Eller bewahrt auch in der Hitze des Gefechts einen kühlen Kopf

Wird Alemannia-Sportdirektor Sascha Eller am 28. Juli abends auch so gelassen dort oben stehen? Foto: Andreas Steindl

Serie Aachen Alemannias Geschäftsführer und Sportdirektor hat sich komplett auf den Sommer ausgerichtet: Der Kader steht, die Fans strömen, das Ziel ist klar: Aufstieg!

Wie? Kein Gespräch über die aktuellen Neuzugänge, die Kaderzusammenstellung, über die taktische Ausrichtung? Auch nicht über Wuppertal, Oberhausen, Rödinghausen oder Gladbachs Zweite? Stattdessen ein Gespräch über den Sommer? Sascha Eller lächelt und zeigt sich flexibel. „Okay“, sagt er im tiefsten Ton der Überzeugung, „klar, dann reden wir über den Sommer. Gerne. Und das vorweg: Ich bin tatsächlich ein Sommertyp.“

Erklärungen folgen auf dem Fuß: Erstens wegen des ohnehin sonnigen Gemüts, des strahlenden Lächelns und der Vorliebe für die wärmenden Strahlen, die ihm Energie geben und auch Gelassenheit, wie er sagt.

Und zweitens, weil er im Sommer liefern muss. Rein beruflich jetzt.

Sascha Eller ist Geschäftsführer und Sportdirektor der Aachener Alemannia, eine durchaus mächtige Position hat der 47-Jährige da am Tivoli inne. Ein Mann mit einem Ziel: Ja, sagt er, es sei so weit, jetzt strebe man den Aufstieg in die Dritte Liga tatsächlich an. Nach zehn Jahren dort unten soll es wieder eine Etage höher gehen. Ein Mann, ein Wort, „wir haben die Hausaufgaben gemacht, haben seriös geplant, jetzt können wir das Ziel klar ausgeben.“

Gute 25 Jahre ist Sascha Eller mit kleineren Unterbrechungen im Fußball-Geschäft. Trainer war er, bei den Junioren beim SV Darmstadt und beim FSV Frankfurt, später auch Regionalliga-Coach in der Geburtsstadt Worms bei der Wormatia, ein Traditionsklub wie auch die Alemannia. „Da wird der Fußball gelebt und geliebt“, sagt Eller, schränkt aber gleich ein, „dass man nicht nur da lernen kann, wie das Spiel geht“. Zu viel Emotion ist nicht immer ratsam.

Ein Sommertyp, auch wenn er am Rechner in seinem Büro sitzt: sonniges Gemüt, voller positiver Energie und auch der Tradition verpflichtet. Sascha Eller an seinem Arbeitsplatz im Tivoli. Foto: Andreas Steindl

Er spricht gerne von Worms, es schimmert noch ein wenig der Klang der Heimat in seinen Worten durch. Wobei Heimat auch Aachen ist. Und von der Alemannia ist das Herz voll. Mit den Eltern ist er ins Dreiländereck gezogen, hat in der B- und in der A-Jugend bei der Alemannia gespielt. „Damit will ich aber nicht prahlen“, sagt er, „ich war schnell, ich war hart, aber der Ball war nicht immer mein Freund.“ Er hat aber damals schon viel gespürt von diesem Klub, seiner Historie, seinen Fans, von Erwartungen und Enttäuschungen und vom großen Potenzial, das im und rund um den Tivoli schlummert. „Du lernst in Aachen, dass es nicht um dich geht, sondern um dein Team, deine Stadt.“ Und das klingt bei ihm überhaupt nicht pathetisch.

Eller konzentrierte sich schon als junger Mann schnell auf das Strategische, Anleitende, auf die Arbeit mit einer Mannschaft, „das hat mir immer gelegen“, sagt er. Nichts dem Zufall zu überlassen, „wissen, was man tut“, darin liege sein Antrieb. Klar, auch Glücksritter könnten Erfolg haben, wenn mal zufällig alles glattlaufe, lacht er, aber sein Ding sei das nicht.

Seriöse Planung mit soliden Finanzen, mit am Gesamtziel interessierten Spielern, mit dem motivierten Team ums Team – mit Trainer Helge Hohl vorneweg, das hat er nun auf der Rechnung. Und in diesem Sommer, das könne er ohne Aufregung sagen, passe alles zusammen.

15 neue Spieler sind gekommen, neue Sponsoren konnten gewonnen werden, der Etat liegt bei rund zwei Millionen Euro, das ist für die Liga obere Kategorie. Es kribbelt am Tivoli. „Wir sind breit aufgestellt“, sagt Eller, die Fans springen an, über 4000 Dauerkarten sind weg, der Vorverkauf fürs erste Spiel am 28. Juli – ausgerechnet gegen den Mitfavoriten Wuppertal – läuft prächtig. „Ist doch alles super, ein Freitagabendspiel, Sommer in Aachen, es geht los, das ist doch der Hammer“, lässt sich Eller zu einer emotionalen Wallung hinreißen. Schnell kehrt er in den sympathisch entspannten Ton zurück. „Diese Saison wird ein Marathon, und dafür haben wir geplant. Wir werden alle Jungs brauchen, alle 25. Und am Ende gewinnt der beste Kader.“

Info Neue Serie „Sommertypen" In dieser Serie stellen wir „Sommertypen" vor. Aachenerinnen und Aachener, die den Sommer lieben, ihn herbeigesehnt haben und die nun zur Höchstform auflaufen. Oder die im Sommer einen ganz besonderen Job machen. Sommertypen eben, sonnige Gemüter. Lassen Sie sich überraschen!

Sascha Eller muss für den Saisonstart im Sommer arbeiten, im Sommer entscheidet sich viel. Das war schon immer so. Er findet das wunderbar. Seine Frau, mit der er seit 23 Jahren verheiratet ist, und die drei Töchter (22, 20 und 13 Jahre jung) kennen das kaum anders. Sommerurlaub ist dann eher schwierig.

Seine Frau ist bei manchen Spielen dabei, die Töchter haben ein entspanntes Verhältnis zum Fußball. Er hat ihnen immer gesagt, dass das, was er da macht, ob Trainer oder Manager, auch nicht mehr sei als ein Beruf. Nichts Besonderes, nichts, auf das man sich etwas einbilden sollte. Eller sieht seine Arbeit unprätentiös, er hat das gelernt, er hat einen Plan und ein Ziel. Und daran lässt er sich messen.

Dieses Bild hat Sascha Eller in den Aufenthaltsraum der Spieler neben der Kabine hängen lassen: ein Bild von der Aufstiegsfeier 2006 auf dem Aachener Markt. Foto: Andreas Steindl

Der Trainer mit A-Lizenz, der studierte Sportfachwirt, der gelernte Kaufmann und Ausbilder, hat einen beachtlichen Weg bei Alemannia Aachen zurückgelegt. Er war auch Leiter im Jugendleistungsbereich, Coach der A- und B-Junioren, jetzt ist er der Manager, der Sportdirektor, es startet die zweite Spielzeit, die er verantwortet.

Spürt er Druck? Von der Öffentlichkeit, von den Fans, den Sponsoren? Hausintern? Eller lächelt und streicht mit der Hand durch den veritablen Bart. „Nein, ich bin nicht nervös, ich spüre nur Vorfreude.“