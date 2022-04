Planung abgeschlossen : Sanierung des Denkmals Kármán-Auditorium beginnt

Aachen Die Planungen für die Sanierung des denkmalgeschützten Kármán-Auditoriums in Aachen sind abgeschlossen. In den kommenden Tagen starten die Arbeiten mit der Baustelleneinrichtung.

An der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule Aachen beginnt in den kommenden Tagen die Sanierung eines der wichtigsten Hochschulgebäude in der Innenstadt. Mit der Aufstellung des Bauzauns startet die Modernisierung des Kármán-Auditoriums, das im Jahr 2014 vom Denkmalpflegeamt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) aufgrund seiner Bedeutung für die Geschichte der Stadt Aachen sowie aus städtebaulichen Gründen unter Denkmalschutz gestellt wurde.