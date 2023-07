Alemannia Aachen : Saisonstart gegen den Wuppertaler SV?

Erinnerungen an die letzte Saison: Wuppertals Bastian Müller (rechts) trägt inzwischen das Aachener Trikot. Es könnte zu einem sehr schnellen Wiedersehen mit seiner alten Mannschaft kommen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Der Spielplan ist noch nicht veröffentlicht, aber es kursieren bereits Alemannias Ansetzungen. Hat es auch in der 4. Liga ein Leak gegeben?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das Geheimnis des Fußballs ist ja der Ball“, wusste Uwe Seeler. So pointiert wie die Hamburger Legende hat das kaum jemand auf den Punkt gebracht. Das Geheimnis des Fußballs vor der Saison sind ja die Spielpläne. Sie werden im Verborgenen ausgetüftelt, tagelang sind sie ein reines Spekulationsobjekt, und wenn sie dann veröffentlicht sind, nimmt die Debatte natürlich Fahrt auf. Ein machbares oder ein hammerhartes Programm, zartbitter oder süßsauer?

Auch bei Alemannia Aachen, das schon fast 3500 Dauerkarten verkauft hat, sitzen sie ein bisschen auf heißen Kohlen, die künftige Saison ist so aufgeladen mit Erwartungen, dass für manche Fans die Saison am besten schon morgen beginnen würde.

Stand der Planung ist aber, dass die Regionalliga-Saison 2023/24 am Freitag, 28. Juli, beginnt. Und Stand der Wünsche ist, dass der Aufstiegsaspirant beim zuständigen Fußballverband hinterlegt hat, das Eröffnungsspiel zu bestreiten. Seit Jahren startet das Team auswärts in die Saison, diesmal soll es sofort Rückenwind am Tivoli geben.

In den nächsten Stunden oder Tagen soll der Spielplan veröffentlicht werden, konkreter sind die Angaben beim Verband noch nicht. Spielplaner Patrick Zielezny braucht erst den Spielplan der 3. Liga, um sein Puzzle fertigzustellen. Die Pläne müssen übereinander gelegt werden, damit zum Beispiel nicht der 1. FC Köln, dessen Zweitbesetzung, Viktoria Köln und Fortuna Köln parallel angesetzt werden.

Unmittelbar nach der 3. will dann auch die 4. Liga ihre Spieltage publizieren. Vielleicht ist das aber auch schon – unfreiwillig – geschehen. Im Netz kursieren seit Mittwoch Ausrisse aus dem DFB-net mit Alemannias Saisonspielen. In der internen Plattform wird der gesamte deutsche Fußballsport organisiert, alle regionalen Mitgliedsverbände haben Zugriff. Dutzende Menschen können sich dort hinterlegte Pläne anschauen, die noch keinen offiziellen Charakter haben. Hat es also in der 4. Liga ebenso ein Leak wie zuvor in der 1. Liga gegeben?

Danach startet Alemannia in die Saison gleich gegen den ebenfalls hoch gehandelten Wuppertaler SV. Der Vize-Meister der letzten Saison wäre gleich ein richtiger Gradmesser für die Aachener. Am Wochenende danach würde das erste Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt stattfinden, dann würde der nächste Tivoli-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach II folgen, am 4. Spieltag ginge die Reise zum RW Oberhausen. Mitte Oktober würde das Heimspiel gegen Wegberg-Beeck, Mitte November das gegen den 1. FC Düren stattfinden.

So steht es noch im verborgenen Teil des DFB-Nets. Entsprechend irritiert reagierten am Mittwochnachmittag die Verantwortlichen, die solche Ansetzungen nicht kommentieren wollten. Und auch Alemannias Sportdirektor Sascha Eller wollte das mögliche Programm noch nicht einordnen. Das Geheimnis, das vielleicht gar keines mehr ist, soll dann zeitnah gelüftet werden.

(pa)