Wil van der Aalst : RWTH-Professor in den Top 10 der Informatik-Wissenschaftler weltweit

Prof. Wil van der Aalst von der RWTH-Aachen gehört zu den Top 10 der meistzitierten Informatiker weltweit. Foto: Bart van Overbeeke Fotografie

Aachen RWTH-Professor Wil van der Aalst ist in den Top 10 der weltweit meist zitierten Informatik-Wissenschaftler. In Deutschland ist er die Nummer 1. Auch andere RWTH-Experten tauchen in dem Ranking auf.

Der Prozess- und Datenwissenschaftler Wil van der Aalst von der RWTH Aachen ist einer der meistzitierten Informatik-Wissenschaftler der Welt. Im aktuellen Ranking des Portals Research.com, das vor allem auf wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Zitationen basiert, rangiert er weltweit auf Platz 10, deutschlandweit ist er die Nummer 1. Von der Menge der Zitationen in wissenschaftlichen Texten lässt sich auf den Einfluss der Ideen dieser Wissenschaftler in ihrem jeweiligen Forschungsgebiet schließen.

Die RWTH belegt im Bereich Computerwissenschaften deutschlandweit Platz 2. Platz 9 auf nationaler Ebene belegt der 2022 in den Ruhestand verabschiedete Professor Hermann Ney, der sich vor allem dem Thema Spracherkennung widmet. Insgesamt sind im Fach Informatik sieben RWTH-Professoren unter den Top 50 in Deutschland. Keine andere deutsche Universität erzielt ein vergleichbar gutes Ergebnis.

Im Bereich Maschinenbau ist die RWTH Aachen Deutschlands beste Hochschule. Auch weltweit wird mit Platz 56 ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Professor Heinz Pitsch vom Institut für Technische Verbrennung schafft es deutschlandweit auf den zweiten Platz und gehört weltweit zu den Top-100-Autoren in diesem Wissenschaftsbereich.

Deutschlandweit den zweiten Platz, weltweit Rang 65, belegt die RWTH in der Elektrotechnik. Der stärkste Aachener Wissenschaftler mit Patz 16 deutschlandweit ist in dieser Disziplin laut Research.com Professor Dirk Uwe Sauer vom Lehrstuhl für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik.