Fliesen von der Wand gefallen : RWTH muss Lernraum im Audimax schließen

Aachen Lernräume werden von den Studierenden der RWTH Aachen gerne zur Vorbereitung auf Klausuren genutzt. Auf einen im Audimax müssen sie nun bis auf Weiteres verzichten.

Im Audimax der RWTH Aachen ist ein Lernraum für Studierende aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres geschlossen. Am Donnerstag waren in dem Raum Fliesen von der Wand gefallen, die Fluchtwege sind derzeit beeinträchtigt, bestätigte RWTH-Sprecher Thorsten Karbach am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung. Die Hochschule habe die Studierenden über Social Media über den Vorfall informiert.