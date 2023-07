Reaktion auf Missbrauchsfälle : RWTH missbilligt Verleihung der Ehrendoktorwürde an Klaus Hemmerle

Aachen Das Versagen des früheren Aachener Bischofs ermöglichte mindestens sechs Taten pädophiler Geistlicher im Bistum Aachen. Die Aachener Hochschule reagiert auf die dokumentierten Vorwürfe nun auf zweierlei Weise.

Zweieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung des Aachener Missbrauchsgutachtens im November 2020 hat die RWTH Aachen auf das darin dokumentierte Versagen des früheren Aachener Bischofs Klaus Hemmerle reagiert. Am Donnerstagabend beschloss der Hochschulsenat, das höchste Gremium der RWTH, die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Bischof Hemmerle am 20. Mai 1988 im Nachhinein zu missbilligen. Das bestätigte die RWTH am Freitagmorgen auf Anfrage unserer Zeitung.