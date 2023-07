Serie „Spielplätze in Aachen“ : Rutschen, klettern, Wasser pumpen

Tempo! Julia (10) testet die Rutsche in Haaren. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Serie Aachen Spielplätze in Aachen werden für Kinder geplant, und Kinder werden auch an der Planung beteiligt. Aber wie finden Kinder eigentlich das Endergebnis? Wir haben ein paar von ihnen gefragt.

Dass das Wasser jetzt viel breiter ist, findet Eric ziemlich gut. Da kommt man als kleiner Mensch bequem ran und kann prima spielen. Aber dass Reckstange und Wippe, die früher hier gestanden haben, jetzt weg sind, das findet der Sechsjährige überhaupt nicht gut.

Der Spielplatz auf dem Lindenplatz in Aachen ist mit großem Aufwand und für viel Geld – fast 180.000 Euro – umgestaltet worden. Ende Mai war die offizielle Eröffnung. Nun haben die Kinder einen Spielplatz, auf dem ein Bach eindeutig zu den Spielgeräten gehört.

Der Johannisbach, der hier oberirdisch durch die historische Altstadt plätschert, ist für die Kinder neu eingefasst und mit einer Rampe versehen worden. Betreten ausdrücklich erlaubt. An diesem Sommernachmittag spritzen etliche Kleinkinder barfuß oder mit Badeschuhen durch das Wasser. Mit beweglichen Elementen können sie das Wasser kanalisieren. Stauen lässt sich das Nass allerdings nicht, was manches Kind sicher auch gerne machen würden.

Neben den Spielgeräten ist noch Platz zum Radfahren für kleine Sportler. Foto: Andreas Steindl

Wegen der ständigen Anwesenheit von Wasser ist der neue Sandkasten am Lindenplatz in einiger Entfernung aufgebaut worden. „Der Abstand zum Johannisbach ist besonders aufgrund des möglichen Sandeintrags in den Bach nötig“, erklärt die Stadt Aachen auf ihrer Homepage. Die Kinder juckt das nicht unbedingt. Zwischen Bach und Sandkasten herrscht reger Transportbetrieb, Sand wird mit Schäufelchen in die eine Richtung, Wasser mit kleinen Gießkannen in die andere getragen. Kinder sind erfinderisch.

Die Wippe allerdings vermissen offenbar nicht nur Eric und seine Schwester Romy. Auch Josephine Vossen, deren Söhne Karl (3) und Lars (2) gerade Plastikente und Boot zu Wasser lassen, trauert der Wippe ein wenig hinterher. Insgesamt aber findet Vossen den neuen Spielplatz und vor allem den Bach als Spielfläche sehr gelungen, auch wenn die Kinder öfter mal pitschnass sind. „Wir bringen immer reichlich Wechselklamotten mit“, sagt Vossen lachend. Wenn’s kühler wird, werden dann Matschhose und Gummistiefel angesagt sein.

Ortswechsel: Auch der neue Spielplatz am Alten Friedhof in Haaren hat – neben anderen Attraktionen – Wasser zu bieten. Im vergangenen Jahr wurde die komplett erneuerte Anlage offiziell eröffnet. Seitdem findet das großzügige Gelände viel Anklang. Auch Julia und ihre Schwester Antonia entdecken hier viel, was ihnen gefällt. Sie sind zum ersten Mal hier.

Info Serie „Spielplätze in Aachen“ In der Stadt Aachen gibt es mehr als 240 Spielplätze. Manche sind schon in die Jahre gekommen und nicht mehr besonders ansprechend. Andere sind ganz neu oder runderneuert. In einer kleinen Serie beschäftigen wir uns mit Themen rund um Spielplätze in Aachen. Wir fragen, wie sie geplant werden. Wir begleiten die Leute, die ihren Zustand kontrollieren. Wir befassen uns mit dem Thema Sicherheit. Wir fragen Kinder nach ihrer Meinung. Und wir erklären, was es mit Calisthenics auf sich hat.

Antonia ist vier, ihre Schwester immerhin schon zehn. Trotz des Altersunterschieds sind beide sofort intensiv beschäftigt. Julia stellt sich an die Pumpe der Wasserspielanlage und pumpt. Und pumpt. Und pumpt. Das gefällt nicht nur ihrer kleinen Schwester, sondern auch den anderen Kleinen. Im Sand hat sich schon ein kleiner Teich gebildet. Strandatmosphäre in Haaren. „Das Wasser ist richtig cool“, findet Julia.

Klein, aber fein und von Bäumen gesäumt: der neugestaltete Spielplatz am Lindenplatz. Foto: Andreas Steindl

Ihre Schwester testet unterdessen die Rutsche. „Schnell“, sagt sie, „aber ich habe keine Angst.“ Sogar bäuchlings bewältigt sie die Rutschpartie und schießt mit Schwung aus der Röhre. Das Piratenschiff findet die Vierjährige aber ebenfalls gut. Viele der neueren Spielplätze in Aachen sind nach einem Motto gestaltet. Die Schiffspartie am Alten Friedhof haben sich die an der Planung beteiligten Kinder ausdrücklich gewünscht. Passt auch ganz gut. Ganz in der Nähe des Geländes plätschert ja die Wurm.

Natürlich probieren Julia und Antonia auch das Trampolin aus. Dass das Gerät eine Besonderheit hat, fällt den Mädchen wahrscheinlich gar nicht auf. Das Trampolin in Haaren ist so angelegt, dass auch Kinder, die im Rollstuhl sitzen, es selbstständig befahren können.

Die Wasserspielanlage in Haaren finden Julia und Antonia besonders gut. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Es ist nicht das einzige Element fürs „inklusive“ Spielen auf dem Gelände. Das Piratenschiff kann man auch über eine hölzerne Rampe erreichen. Und zwei Schaukeln sind so konstruiert, dass man nicht so einfach herausfallen kann. Nach dem Spielplatzkonzept der Stadt Aachen sollen nach und nach immer mehr Spielplätze mit Geräten ausgestattet werden, die auch Kinder und Jugendliche mit Handicap zum Mitmachen einladen.