Anmeldung für den B2Run Aachen : „Runter vom Bürostuhl und rein in die Laufschuhe“

Aachen Der Termin für den B2Run im nächsten Jahr in Aachen steht schon fest. Und anmelden kann man sich auch schon.

Für das kommende Jahr können sich Laufsport-Begeisterte schon einen Termin in ihrem Kalender notieren. 2023 wird der B2Run Aachen am 27. April wieder rund um das CHIO-Gelände ausgetragen und bildet damit im Frühjahr wieder – wie einst gewohnt – den Auftakt zu der B2Run-Laufserie. Anmeldungen zum B2Run Aachen 2023 sind bereits online auf www.b2run.de möglich.

1800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 120 Unternehmen nahmen in diesem Jahr am B2Run in Aachen teil, um das Comeback der B2Run-Laufserie nach der Coronavirus-Pause miteinander zu feiern. Auch für 2023 werden Mitarbeiter/-innen aus Firmen, Verbänden und Institutionen aller Branchen und Größen wieder ihr sportliches Können und vor allem ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Ob Ich-AG oder DAX-Konzern, die Unternehmens- und Teamgröße spielt keine Rolle, wenn es wieder heißt: „Runter vom Bürostuhl und rein in die Laufschuhe“. Die rund fünf Kilometer lange Strecke ist für jeden machbar, insbesondere auch für Laufeinsteiger/-innen und (Nordic-)Walker. Der B2Run Aachen steht kommendes Jahr unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen.