Erstklässler in der Städteregion Aachen : Nach Corona ein Jahr später in die Schule? So einfach geht das nicht.

Fit für die Schule? Das untersucht das Gesundheitsamt. Foto: Nicola Gottfroh

Aachen Kinder, die im Sommer 2024 eingeschult werden, müssen im November in der Schule angemeldet werden. Danach kommt für alle die Schuleingangsuntersuchung. Was gilt es da zu beachten?

Nach der schwierigen Corona-Zeit lieber ein Jahr später in die Grundschule? Eltern, die ihr schulpflichtiges Kind gerne noch zu Hause lassen und damit seine Startchancen verbessern möchten, haben schlechte Karten. „Eine Rückstellung vom Schulbesuch aus pädagogischen Gründen gibt es nicht“, betont Josef Michels, Leiter des kinder- und jugendärztlichen Dienstes beim Gesundheitsamt der Städteregion Aachen.

Nur aus „erheblichen gesundheitlichen Gründen“ können Kinder laut Gesetz ihre Schulzeit ein Jahr später beginnen. Und nicht die Eltern haben darüber zu befinden. „Die Entscheidung über eine Rückstellung trifft die jeweilige Schulleitung“, erklärt Michels. Vorgeschaltet sei jeweils eine amtsärztliche Begutachtung. „Wir vom kinder- und jugendärztlichen Dienst sprechen eine Empfehlung aus.“

Ungefähr 5000 Kinder aus der gesamten Städteregion werden jedes Jahr zur Schuleingangsuntersuchung bei den Teams des Gesundheitsamts vorgestellt, Tendenz leicht steigend. Bei den steigenden Kinderzahlen spielt etwa die Zuwanderung eine Rolle, aber auch die Babyboomer machen sich bemerkbar. „Die Enkelgeneration der geburtenstarken Jahrgänge wird jetzt eingeschult“, sagt Michels. Etwas weniger als die Hälfte der 5000 Erstklässler, rund 2100, leben übrigens in der Stadt Aachen.

Ein gar nicht mal so kleiner Anteil der Kinder, die schulpflichtig werden – Michels spricht von vier bis fünf Prozent im Jahr –, wird allerdings in der Tat aus besagten „erheblichen gesundheitlichen Gründen“ vom Schulbesuch zurückgestellt. In der Städteregion sind das also bis zu 250 Mädchen und Jungen.

Verglichen mit anderen Regionen, erläutert der Leiter des kinder- und jugendärztlichen Dienstes, würden in der Städteregion Aachen sowie in den Kreisen Düren und Heinsberg vergleichsweise viele Kinder vom Schulbesuch zunächst zurückgestellt. „In manchen Gegenden liegt die Quote bei unter einem Prozent.“ Das habe damit zu tun, dass in Aachen, Düren und Heinsberg in die gesundheitliche Betrachtung des Kindes auch sozialpädiatrische Aspekte einbezogen würden, also äußere Einflüsse, die sich auf Gesundheit und Entwicklung von Kindern auswirken.

Grundsätzlich aber gilt für auch Aachen und die Städteregion: Kinder, die mehr Lernzeit benötigen oder spezielle Lernprobleme haben, sollen mit Gleichaltrigen zusammen in der Schule gefördert werden. „Kein Kind eines Jahrgangs soll aus diesen beiden Gründen ausgegrenzt werden“, betonte jüngst auch die Stadt Aachen, als sie Anfang Juli daran erinnerte, dass schon in etwa vier Monaten, vom 2. bis 15. November, die Schulanmeldungen fällig sind für alle Kinder, die zum 1. August 2024 schulpflichtig sind. Schulpflichtig werden alle, die bis zum 30. September 2024 sechs Jahre alt werden.

Josef Michels leitet den kinder- und jugendärztlichen Dienst der Städteregion. Foto: Heike Lachmann

Mit der Schulanmeldung werden Eltern und Kinder zur Schuleingangsuntersuchung beim Gesundheitsamt eingeladen. Die Termine ziehen sich bis in den Frühsommer des nächsten Jahres. Jetzt in den Ferien würden sogar noch die letzten „Nachzügler“ fürs kommende Schuljahr untersucht, berichtet Michels. Das sind zum Beispiel Kinder aus Familien, die gerade erst in die Städteregion gezogen sind.

Bei der Schuleingangsuntersuchung soll festgestellt werden, ob ein Kind in seiner Entwicklung so weit ist, dass es den Anforderungen der Schule gerecht werden kann. Sieht und hört es gut? Versteht es logische Zusammenhänge? Ist ein Mengen- und Zahlenverständnis vorhanden? Wie ist die Sprache entwickelt? Wie sieht es mit Grob- und Feinmotorik aus?

Info Warum manche Kinder frühzeitig untersucht werden Vorrangig und sehr ausführlich untersucht werden bei den Schuleingangsuntersuchungen zunächst Kinder, bei denen bereits in der Kita ein besonderer Förderbedarf erkannt wurde. Das sind zum Beispiel Kinder, die schon in der Kita sprachlich oder motorisch auffällig sind oder deren Entwicklung nicht altersgemäß ist. Diese Kinder müssten frühzeitig untersucht werden, erläutert Josef Michels, denn die Schulen müssen bis Ende Januar informiert werden und leiten dann eventuell ein erweitertes Verfahren zur Feststellung eines besonderen Förderbedarfs ein. Etwa 15 bis 20 Prozent eines Jahrgangs werden beim Gesundheitsamt der Städteregion aus diesen Gründen frühzeitig untersucht. Auch die Grundschulen achten bei den Anmeldegesprächen darauf, ob sich bei einem Kind Hinweise auf einen besonderen Förderbedarf zeigen. Nicht immer sind die Eltern mit der besonders ausführlichen Schuleingangsuntersuchung einverstanden. „Es gibt Familien, da passt es nicht ins Bild, dass das Kind womöglich eine Behinderung hat“, berichtet Michels. „Eltern befürchten eine Stigmatisierung ihres Kindes, die womöglich lebenslang prägend ist, und torpedieren das Verfahren.“ Der Arzt ist allerdings überzeugt: „Den Kindern tut man damit in der Regel keinen Gefallen.“ Einen frühen Untersuchungstermin bekommen auch Kinder, die noch nie eine Kindertagesstätte besucht haben. Zwei bis drei Prozent der Kinder eines Einschulungsjahrgangs, berichtet Bildungsdezernent Markus Terodde, werden von ihren Eltern überhaupt nicht in die Kita geschickt.

Nach drei Pandemie-Jahren drängt sich indes die Frage auf, ob die standardisierten Tests vor der Einschulung Aufschluss darüber geben, wie sehr sich die Corona-Beschränkungen auf die Entwicklung der Vorschulkinder ausgewirkt haben. Eine Arbeitsgruppe mehrerer Bundesministerien kam Anfang des Jahres zu dem Ergebnis, dass Kinder teils erheblich gestiegene Förderbedarfe in den Bereichen Sprache, Motorik und sozial-emotionale Entwicklung haben. Kinder aus sozial benachteiligten Familien seien hier besonders betroffen, hieß es. Auch beim Gesundheitsamt der Städteregion fand man Hinweise auf erhöhte Defizite bei den untersuchten Kindern. „Die Corona-Zeit hat Schäden verursacht“, ist Michels überzeugt.

Die Frage ist allerdings, ob diese Entwicklung ausschließlich auf Corona zurückgeführt werden kann. Markus Terodde, Dezernent für Bildung und Jugend der Städteregion, lenkt den Blick auch auf die schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen Kitas und Schulen arbeiten müssen.

Lesen Sie auch Region Aachen : Verwaltungsspitzen fordern schnelle Maßnahmen gegen den Lehrermangel Die Verwaltungsspitzen von Stadt und Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren und Heinsberg fordern vom Land NRW schnelle Maßnahmen für eine bessere Lehrerversorgung.

Wurden im Jahr 2013 in der Städteregion noch rund 4100 Kinder eingeschult, sind es 2023 glatt 1000 mehr. Die Zahl der Kinder in Kitas und Schulen ist also deutlich gestiegen. Die personelle Situation dagegen wird immer schwieriger. „Corona hat gezeigt, dass das Wichtigste in Kitas und Schulen ausreichend hervorragend ausgebildete Menschen sind“, betont Terodde. Davon sei man aktuell trotz aller Bemühungen leider weit entfernt. „Wir haben zum Beispiel immer weniger grundständig ausgebildete Lehrkräfte im System.“

Bis zu den Schuleingangsuntersuchungen fürs Schuljahr 2024/25 dauert es noch ein paar Monate. Sollten Eltern im Vorfeld mit ihren Kindern für diese Untersuchung üben? „Nein“, sagt Josef Michels sehr entschieden. Sehr wohl aber könnten Mütter und Väter ihr Kind auf die Schule vorbereiten, sagt er, „einfach, indem sie die Kinder am täglichen Leben teilhaben lassen“.