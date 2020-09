Kostenpflichtiger Inhalt: „Fridays“-Zug durch Aachen : Rund 3000 junge Klimaschützer protestieren friedlich

18 Bilder Fridays for Future demonstriert wieder fürs Klima

Aachen Es war zwar viel los auf der Südhälfte des Alleenrings – trotzdem ging stellenweise nichts mehr. Rund 3000 Teilnehmer der „Fridays For Future“-Demo zogen am Freitagvormittag in buntem Protest quer durch die Stadt.