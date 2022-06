An Aachener Schulen : „Rotes Telefon“ für den Notfall

An Aachener Schulen

Amokläufe wie jüngst das Massaker an Grundschulkindern im US-Bundesstaat Texas erschüttern auch die Öffentlichkeit in Deutschland. Für die Aachener Schulen gibt es Notfallpläne für den Fall einer Gewalttat. Foto: Volker Hartmann

Aachen Welche Vorsichtsmaßnahmen gibt es an Aachener Schulen für den Fall einer Gewalttat? Wir haben nachgefragt.

In jeder städtischen Schule in Aachen gibt es ein unscheinbares Telefon, das im Alltag nicht benutzt wird. Dieses „rote Telefon“ ist eine Standleitung zur Polizei. Zum Einsatz kommt es nur, wenn im Fall einer massiven Gewalttat in der Schule, etwa eines Amoklaufs, schnell Hilfe gerufen werden muss.