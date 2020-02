Rosenmontag 2020 : Das müssen Sie zum Rosenmontagszug in Aachen wissen

Am 24. Februar 2020 ist es wieder soweit: Der Rosenmontagszug zieht durch Aachen. Foto: Andreas Steindl

Aachen Am 24. Februar 2020 ist es wieder soweit: Einer der größten Rosenmontagszüge in der Region rollt durch die Aachener Innenstadt. Wann geht es an Rosenmontag in Aachen los? Wie sieht der Zugweg aus? Welche Straßen sind gesperrt? Wir haben die wichtigsten Fakten zum Rosenmontagszug 2020 in Aachen für Sie im Überblick.

Wann geht der Zug los?

Der Rosenmontagszug setzt sich am 24. Februar 2020 traditionell um 11.11 Uhr nach dem offiziellen Startschuss durch den Zugleiter in Bewegung. Die Aufstellung für den Zug ist auf dem Adalbertsteinweg.

Wo geht der Zug entlang?

Der Zug zieht vom Adalbertsteinweg über die Wilhelmstraße, Theaterstraße, Elisenbrunnen, Peterstraße, Komphausbadstraße, Seilgraben, Menoritenstraße, Großkölnstraße, Markt, Jakobstraße, Karlsgraben. Auf dem Templergraben löst sich der Zug auf.

Was müssen Busgäste wissen?

Rosenmontag fahren die Busse der ASEAG in Aachen nach dem Feiertagsfahrplan. Die Busse fahren bis zu den Haltestellen Elsassstraße, Normaluhr, Misereor, Schanz und Ponttor. Von dort geht es über Umleitungen zum Aachener Bushof.

Aschermittwoch fahren alle Linien wieder nach Plan.

Gibt es eine Übertragung des Rosenmontagszuges?

Wir berichten live ab 11.11 Uhr von der Zaquensis-Bühne am Theaterplatz. Unsere Moderatoren Robert Esser und Nina Leßenich begrüßen dort verschiedene Gäste, bevor der Zug in gesamter Länge per Video übertragen wird.

