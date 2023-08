Kurpark Classix : Ronan Keating freut sich auf seinen ersten Auftritt in Aachen

Bei den Kurpark Classix tritt er am 28. August gemeinsam mit dem Aachener Sinfonieorchester auf: Der irische Popstar Ronan Keating. Foto: Steve Schofield

Aachen Als Herzensbrecher sang und tanzte Ronan Keating mit der Jungsband Boyzone zum Erfolg. Längst ist der 46-Jährige als ernst zu nehmender Solokünstler anerkannt. Bei den Kurpark Classix in Aachen tritt er gemeinsam mit dem Sinfonieorchester auf.

Das Leben ist eine Achterbahnfahrt, „Life Is A Rollercoaster“, sang der irische Sänger und Popstar Ronan Keating vor 23 Jahren. Damals startete er just seine Solokarriere. Die Sache mit dem Auf und Ab des Lebens kam aus berufenem Munde. Der heute 46-Jährige kannte die Untiefen des Showgeschäftslebens bereits damals zur Genüge. Zuvor sang und tanzte er nämlich sieben Jahre lang bei der Jungsband Boyzone.

Aus dem einstigen Pop-Poster-Spross ist längst ein ernst zu nehmender Künstler geworden, dem prestigeträchtige Songwriter-Preise zuteilwurden. Prompt veränderte sich die Luft um ihn herum. Er wurde von den ganz großen Songfürsten umgarnt. Am Montag, 28. August, wird Ronan Keating gemeinsam mit dem Aachener Sinfonieorchester das „Crossover“-Konzert während der Aachener Kurpark Classix bestreiten.

Casting gegen Colin Farrell

Übung soll bekanntlich den Meister machen. So gesehen verwundert Ronan Keatings rasanter Aufstieg in die Pop-Weltmeisterklasse nicht weiter. Der 1,72 Meter kleine Mann mit der großen Stimme stand etliche Lehrjahre in der Unterhaltungsbranche mit eiserner Disziplin und geradezu sportlichem Ehrgeiz durch. Sein Ziel: unter den Besten seiner Zunft mitmischen zu können.

Dass er überhaupt am Ruhm schnuppern konnte, verdankt er seinem Aufwachsen in einer irischen Arbeiterfamilie, wie er in einem E-Mail-Interview anmerkt. Für ihn gab es zwei Optionen, um es zu etwas zu bringen: Ackern im eigentlichen Sinne oder Sport. Einer seiner älteren Brüder strebte die Profilaufbahn als Athlet an, ihn zog es zur Hälfte dorthin, aber auch auf die Bühne. Zunächst sang er in verschiedenen Schülerbands, die sich mit ihren jeweiligen Rockmusikvarianten kaum von dem Stoff unterschieden, der in Sachen Musik von Irland aus um die Welt ging. Schließlich las das jüngste Geschwisterkind der Keatings eine Zeitungsanzeige, die Folgenschweres nach sich zog: Es wurden Sänger für die irische Antwort auf die englische Boyband Take That gesucht.

Ronan Keating (2. v. l.) mit Boyzone im Jahr 2010 (v. l. Shane Lynch, Ronan Keating, Mikey Graham, Keith Duffy). Im Hintergrund sind Fotos des 2009 verstorbenen Mitglieds Stephen Gately zu sehen. 2019 wurde die zum Quartett geschrumpfte Band endgültig aufgelöst. Foto: Simon Emmett

Der 16-Jährige fühlte sich angesprochen und antwortete umgehend auf das Inserat. Es ging ja nicht bloß um die Aussicht auf Ruhm, der sich bei Take That in hysterisch-hormonell artikulierten Wogen manifestierte. Für die meisten Jungmänner wäre dieser Umstand bereits Grund genug fürs Teilnehmen an Castings gewesen. Keating ließ sich obendrein noch von einer weiteren Chance locken. U2 und Thin Lizzy waren zwar wichtige irische Rockbands gewesen, eine reine Popband im klassisch-populären Sinne gab es von der Grünen Insel jedoch nicht. Das Spielfeld fürs Brechen von Jungmädchenherzen war noch unbesetzt.

Mit der Musik von George Michael in seinen Kinderohren aufgewachsen, begriff Keating seine Bewerbung als Möglichkeit, seinen Schülerjob in einem Schuhladen an den Nagel zu hängen. Sein Vorsingen fand an einem Donnerstagabend in Dublin nach einer Schicht im Schuhtreter-Shop statt, daran erinnert er sich genau. Er war einer von 300 Jungs. Ein anderer war Colin Farrell, der später als Schauspieler zu Weltruhm gelangte. Als Keating Farrell und die anderen Casting-Mitbewerber sah, gingen seine Illusionen sofort flöten. Seiner Meinung nach sah er nicht halb so gut aus wie das Gros der Popstar-Aspiranten.

Zur Person Ronan Patrick John Keating wurde am 3. März 1977 als Jüngster von fünf Geschwistern in Dublin, Irland, geboren, wo er als Sohn eines Lkw-Fahrers und einer Frisörin aufwuchs. Seine Hinwendung zur Popmusik begann mit zwölf Jahren, mit 16 wurde er von einem irischen Musikmanager als Frontmann der Boyband Boyzone ausgewählt. Mit der Gruppe verkaufte er knapp acht Millionen Singles in England und weltweit rund 25 Millionen Tonträger. „When You Say Nothing At All“, die 1999 veröffentlichte Single zum Kinofilmerfolg „Notting Hill“ entwickelte sich zum ersten Solohit für Keating. Der Song wurde schließlich zur Initialzündung für Keatings Solokarriere, mit der er Millionenverkäufe einfuhr. Von Elton John und den Bee Gees wurde er für musikalische Kooperationen eingeladen. Keating ist fünffacher Vater, in zweiter Ehe verheiratet und lebt mit seiner Familie in einem Haus nahe London, das er nach neuesten umweltfreundlichen Gesichtspunkten errichten ließ. Am Montag, 28. August, 20 Uhr, wird Ronan Keating zusammen mit dem Sinfonieorchester Aachen das „Crossover“-Konzert der Aachener Open-Air-Veranstaltungsreihe Kurpark Classix spielen. Tickets sind noch erhältlich. www.kurparkclassix.de

Dann war da auch noch die Sache mit dem Tanzen. Damals, 1993, standen Formationstänze hoch im Kurs. Man nannte sie auch Gang-Geschwader. Janet Jacksons „Rhythm Nation“-Video, New Kids On The Block – vom amerikanischen Kollegium schaute man sich einiges ab. Boyzone hatten es dem selbstverständlich gleichzutun. Für Keating und die anderen vier Boys aus der Zone bedeutete das: Schluss mit dem bisherigen Hüpfen und Zappeln, dem hilflos wirkenden Kauen auf der Unterlippe und der tragisch steifen Hüftarbeit! Choreografen wurden gebucht, die den elektrischen Schlag, den Popmusik allen und jedem zum Lebendigwerden verpasst, in Geschmeidigkeit verwandeln sollten. Keating sang zudem gut.

Burt Bacharach als Lehrmeister

So gut, dass man ihn allein vors Mikro schickte, um den ersten weltübergreifenden Boyzone-Hit einzusingen. Es war eine Coverversion der Cat-Stevens-Ballade „Father And Son“. Der folgten eine Reihe weiterer nachempfundener Lieder mit garantierter Allzeit-Schmusebereitschaftswirkung. Andrew Lloyd Webbers „No Matter What“ und „Words“ von den Bee Gees zählten fortan zum Boyzone-Video-und-Song-Almanach. Die Brüder Gibb ließen sich, erfreut über den Tantiemensegen, sogar dazu animieren, Keating die Zusammenarbeit anzubieten.

Szenenwechsel ins Jahr 2023. Keating steht inzwischen seit exakt drei Jahrzehnten auf der Bühne. Seit Beginn seiner Solokarriere vor 23 Jahren spielte er zwölf Studioalben ein. Was würde er seinem juvenilen Selbst raten, wenn er ihm noch mal begegnen könnte? „Ich würde mir den Rat geben, so oft es geht, zur Ruhe zu kommen, um jeden Moment und jede neu dazugewonnene Erfahrung ein bisschen mehr reflektieren und genießen zu können“, antwortet er. „Die Anfangstage mit Boyzone und auch der Beginn meines Solodaseins waren wie ein Wirbelsturm. Wir waren in den meisten der erstaunlichsten Orte auf der ganzen Welt unterwegs, aber es gab nie genügend Zeit, um die Gegenden wirklich erkunden zu können.“

Die rasende Dringlichkeit des Popstar-Dingsbums liegt längst hinter ihm. Heute geht’s ums Beibehalten seines nach wie vor exzellenten Rufs und um das Differenzierte und Nuancierte in der Musik. Vor gut einem Jahrzehnt klopfte der unbestritten bedeutendste Popsongwriter Burt Bacharach mit der Frage an, ob Keating Lust auf eine gemeinsame Platte hätte. Welche Ehre, welches Lob! Es war vielleicht sogar die größtmögliche Anerkennung, die Keating zuteilwerden konnte! Bacharach war, wie allgemein bekannt ist, bei weitem nicht nur ein Quell an Inspiration für beinahe alle, von den Carpenters bis hin zur deutschen Rockband Die Ärzte. In Keatings Augen war er in erster Linie ein Lehrmeister. „Ich musste mir während der Zeit mit ihm im Studio mehrfach in den Arm kneifen, um glauben zu können, dass Burt meiner Stimme wegen mit mir zusammenarbeiten wollte. Unglaublich!“, erinnert sich der frühere Herzensbrecher. „Er war schon über 80, als wir zusammentrafen, was seiner Leidenschaft fürs Arrangieren jedoch keinen Abbruch tat. Seine Liebe zum Detail wird mir für immer als Lehrstück der Sonderklasse in Erinnerung bleiben.“

Die steifen Deutschen?

Beste Voraussetzungen für das gemeinsame Interpretieren von Keating-Gassenhauern wie „Picture Of You“ und „Isn’t It A Wonder“ mit dem Aachener Sinfonieorchester! Kapellmeister Mathis Groß, der die hiesigen Musikerinnen und Musiker dirigieren wird, findet, dass Keatings Stimme guten Arrangement-Gestaltungsspielraum bietet. Der Sänger wiederum sieht seinem ersten Auftritt in Aachen mit freudiger Spannung entgegen. Vor allem wegen des Ineinandergreifens von Orchester und Band, wofür teils ganz neue Arrangements geschrieben werden.

„Meine Songs eignen sich ziemlich gut für die Mischung aus Pop- und Klassik-Empfindungen“, konstatiert er. „Ich habe schon ein paar Mal mit Orchesterunterstützung gesungen. Es war immer eine außergewöhnliche Erfahrung. Meine gesangliche Herangehensweise ändere ich dabei nicht bewusst. Sehr wohl inspirieren mich Orchestermusiker jedoch dazu, so kraftvoll wie möglich zu singen.“

