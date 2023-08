Barrierefreiheit im ÖPNV : Wie rollstuhlfreundlich ist der Einstieg in den Bus?

Aachen Der ÖPNV soll gestärkt, die Busse klimafreundlicher werden. Doch wie steht es um die Barrierefreiheit? Ein Betroffener beklagt, dass ein eigenständiger Einstieg nicht möglich ist. Die Aseag erklärt die Gründe.

Rollstuhlfahrer üben Kritik an den Aseag-Bussen in der Städteregion Aachen: Diese können nämlich von ihnen nur genutzt werden, wenn hilfsbereite andere Fahrgäste die manuell zu bedienende Rollstuhlrampe ausklappen. Ein Betroffener schreibt uns: „Ich will nicht geschoben werden und auch nicht irgendwelche Leute anbetteln müssen. Ich will EIGENSTÄNDIG in den Bus gelangen.“