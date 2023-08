Aachener gewinnt Speaker Award : Vom Maschinenbauer zum Coach für mentale Gesundheit

Rojan Balzer geht mit dem Thema „Emotionale Intelligenz“ auf die Bühne und überzeugt die Jury beim diesjährigen European Speaker Award in Stuttgart. Foto: Robert Thiele

Aachen Rojan Balzer hat 13 Jahre lang studiert. Am Ende mit Erfolg – in doppeltem Sinne. Denn er hat nicht nur seinen Master of Science in der Tasche. Auf dem Weg dahin findet er zu sich selbst und hilft von da an Menschen, das Gleiche zu schaffen.

Von einem gradlinigen Weg kann keine Rede sein, wenn Rojan Balzer über den seinen spricht. Der studierte Maschinenbauer ist Vortragsredner, Coach und Trainer. Jüngst hat er den European Speaker Award gewonnen – inhaltlich nicht etwa mit einem ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkt. Sein Thema: Emotionale Intelligenz. Über Umwege hat der Aachener zu seiner Passion gefunden, gemeinsam mit anderen Menschen an Mindset, Selbstbewusstsein und ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten.

Balzer studierte nach dem Abitur Maschinenbau an der RWTH Aachen – 13 Jahre lang. „Ich habe im Schnitt jede Klausur mehr als einmal verhauen“, berichtet er im Rückblick schmunzelnd. 29 Prüfungen hat es während des Bachelors gegeben, 33 Mal hieß es am Ende 5,0. Dennoch blieb er am Ball. „Ich komme aus einer Familie, wo Bildung großgeschrieben wird“, erklärt er.

„Es war klar, dass ich etwas studiere, das Sinn macht. Ein guter und sicherer Job sollte es später sein. Dabei lagen mir Mathe und Physik gar nicht.“ Abbrechen? Kam für ihn zu dieser Zeit nicht infrage. „Ich war so verbissen, es zu schaffen. Ich wollte es mir und meiner Umgebung beweisen.“ Etwas Neues beginnen, das seinen Interessen wie Kreativität, Schauspiel oder Psychologie entspricht? „Das eine galt als ‚brotlose Kunst‘, für das andere war mein NC zu schlecht.“

Also machte er weiter. Seit drei Jahren hat er den Master of Science in der Tasche und sagt dennoch: „Ich werde niemals als Ingenieur arbeiten.“ Die Erkenntnis kam während eines Auslandssemesters in Italien im Oktober 2017, wo er sich zahlreiche Vorträge zu Themen wie „Haltung zum Leben“ und „Träume verwirklichen“ angeschaut hat. „Bei einem Video ist dann alles aus mir ausgebrochen, ich habe nur geweint“, erzählt er. „Ab da wusste ich: Es geht so nicht weiter. Ich muss anfangen, meinen Weg zu gehen.“

Rojan Balzer hat sich im weiten Feld der positiven Psychologie weitergebildet, viel gelesen, zertifiziert und begonnen, Impulsvorträge und Motivationstrainings in Firmen abzuhalten. Er hat seine Passion gefunden. „Es bringt nichts, unglücklich zu sein, nur um gesellschaftliche Normen zu erfüllen“, weiß der 35-Jährige heute. „Ich habe nicht selten Leute in meinen Coachings sitzen, die an einem ähnlichen Scheidepunkt im Leben stehen und feststecken wie ich früher.“

In seinen Einzelcoachings hilft er nun anderen, sich aus emotionalen Blockaden zu lösen oder durch ein gesteigertes Bewusstsein einen besseren Umgang mit den eigenen Gefühlen zu entwickeln. Er nennt ein Beispiel: „Wieso haben viele Menschen Angst, auf der Bühne zu stehen und vor anderen zu sprechen? Die Angst vor Ablehnung ist in unserem Stammhirn verankert. Es ist ein Urinstinkt, dass wir von der Gemeinschaft akzeptiert werden wollen. Wenn ein Mensch früher verstoßen wurde, war das oft sein Todesurteil.“

Die Zusammenhänge zu verstehen, genau in sich reinzuhören und die Emotionen anzunehmen, statt sie zu verdrängen sind die ersten Schritte. „Aus Emotionen werden Gefühle und aus Gefühlen wird eine Stimmung“, führt Balzer aus. „Angst fühlt sich unangenehm an, ist aber keine negative Emotion. Emotionen sind immer richtig und Signalgeber für ein Bedürfnis.“

Um sich darin nicht zu verlieren, lautet sein Rat: Fokus wechseln. „Dein Fokus lenkt immer deine Wahrnehmung. Auch ich bin aufgeregt, bevor ich auf die Bühne gehe“, verrät er. „Aber ich nutze diese Anspannung für mich, bewerte das Gefühl positiv und fokussiere mich darauf, dass ich den Menschen, die zuhören, das Bestmögliche mit auf den Weg geben möchte.“

Info European Speaker Award Der European Speaker Award ist ein Redner-Wettstreit, bei dem sich Top-Speaker aus Europa treffen und ihr Wissen zu Themen wie Führung, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Erfolg und Resilienz präsentieren. Vergangenes Jahr fand der Wettbewerb in Frankreich statt, nächstes Jahr in Belgien. In diesem Jahr in Stuttgart sind 13 Rednerinnen und Redner angetreten, um sich vor der zehnköpfigen Jury in Sachen Körpersprache, Storytelling, Bühnenpräsenz und Inhalt zu messen. Zur Jury gehören Unternehmensvertreter etwa von Bosch, Porsche und Hugo Boss. Rojan Balzer aus Aachen gewinnt den European Speaker Award 2023 mit seinem Vortrag zum Thema „Emotionale Intelligenz“.

Von seinem Auftritt beim European Speaker Award Mitte Juli in Stuttgart erzählt Balzer, dass er in den ersten 45 Sekunden einfach geschwiegen hat. „Wir labern zu viel“, begründet er seine Vorgehensweise. Stille aushalten, auffallen, es nicht machen wie die anderen. „Hinterher meinte jemand zu mir, dass es sehr gewagt gewesen sei, sich auf die Bühne zu stellen und erstmal nichts zu sagen. Aber es hat die gewünschte Wirkung erzielt. Ich werde damit im Gedächtnis bleiben.“ Das sah wohl auch die Fachjury so, denn die konnte der 35-jährige Aachener mit seinem Vortrag über „Emotionale Intelligenz“ überzeugen.