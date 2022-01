Falsche Polizisten am Telefon : Roetgenerin übergibt Betrügern mehr als ein Kilo Gold

Städteregion/Roetgen Wieder haben Telefonbetrüger in der Städteregion zugeschlagen. Eine ältere Dame fiel auf die angeblichen Polizisten heren – und händigte den Kriminellen mehr als ein Kilogramm Gold aus.

Erneut ist es zu Betrugsversuchen via Telefon in der Städteregion Aachen gekommen. Insgesamt drei Fälle sind der Polizei Aachen am Donnerstag bekannt geworden, wobei es bei zwei Fällen nur beim Versuch blieb. In einem Fall führte die dreiste Masche aber zum Erfolg.