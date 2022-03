Schäden an der Fahrbahn : Roermonder Straße muss nach Busbrand repariert werden

Foto: Christoph Pauli 6 Bilder Auf der Roermonder Straße ist ein Bus ausgebrannt

Update Aachen/Herzogenrath An einer Bushaltestelle kurz vor Kohlscheid ist am Mittwoch ein Bus lichterloh in Flammen aufgegangen. Die Roermonder Straße in Richtung Kohlscheid ist wieder freigegeben, wird in den kommenden Tagen aber noch einmal gesperrt.