Rinderherpes : Drei Landwirte klagen gegen angeordnete Massentötung

Aachen Drei Aachener Landwirte sollen rund 680 Tiere wegen Rinderherpes töten. Damit soll vorsorglich ein Ausbreiten der Infektion verhindert werden. Aber die Tiere sind nicht krank. Die Landwirte wehren sich.

Die drei Landwirte wehren sich nun gegen die Anordnung der Städteregion Aachen vor dem Aachener Verwaltungsgericht. Da sie in ihrem Kampf in den letzten Monaten die Öffentlichkeit mobilisiert haben, findet die Verhandlung am Montag ab 09.30 Uhr im großen Schwurgerichtssaal des Justizzentrums statt – es wird mit Publikum gerechnet. Zuletzt waren Hunderte Menschen dem Protestaufruf eines Landwirts gefolgt, der seine Herde mit rund 500 Tieren töten soll.