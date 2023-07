Gastronomie in Aachen : „Reuters House“ macht im Pontviertel das Licht aus

Gastronomie in Aachen

„Reuters House“ ist dicht: Konstantin Archontoglou zieht in der Pontstraße einen Schlussstrich. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Im Pontviertel endet eine Ära. Gastronom Konstantin Archontoglou schließt sein Restaurant „Reuters House“ für immer. Was das mit Brieftauben zu tun hat.

Eine buchstäblich himmlische Idee macht das „Reutershaus“ – zuvor war es schon lange bürgerliche Gaststätte – im Jahr 1850 international populär. Braumeister und Gastwirt Heinrich Geller lieh damals dem Unternehmer Paul Julius Reuter 40 Brieftauben. Der ließ die Vögel aus der Dachluke heraus zwischen Paris, Aachen und Berlin touren, was die Erfolgsstory der später weltberühmten Nachrichtenagentur „Reuters Telegraphic Comp. Incorporated“ beflügelte.

Dies verhalf auch der Gastronomie in dem vormals rot getünchten Gebäude mit Blausteingewänden, Pontstraße 117, Baujahr 1737, zu enormer Popularität. Erst gut bürgerlich, zuweilen mehr Kneipe, dann bis 2001 das „Ristorante Pompei“ (inzwischen Roermonder Straße in Laurensberg), später Steakhaus, dann italienisch-griechisches Spezialitäten-Lokal. Diese Ära beendet Gastronom Konstantin Archontoglou, der das Lokal viele Jahre und zuletzt als „Noima by Reuters House“ führte.