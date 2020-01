Kostenpflichtiger Inhalt: Baustellen in Aachen : Damit der Rettungswagen nicht im Stau steht ...

Kein Durchgang: Baustellen und Straßensperrungen in Aachen, wie zum Beispiel an der Bismarckstraße, bremsen nicht nur Autofahrer aus. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst müssen sich darauf einstellen. Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Wenn in Aachen gebaut wird, wird der motorisierte Verkehr oft ausgebremst. Was für die einen lästig ist, kann im Ernstfall auch lebensgefährlich werden – etwa, wenn der Rettungsdienst ebenfalls im Stau steckt. Was die Feuerwehr macht, um das zu verhindern, erklärt Martin Schniedermeier von der Feuerwehr Aachen.